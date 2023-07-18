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ТАСС

Южная Корея не меняла позицию относительно невозможности поставок оружия Украине

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время визита в США
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время визита в США.
Источник изображения: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Такое заявление сделал официальный представитель министерства национальной обороны страны Чон Ха Гю после визита президента Юн Сок Ёля на Украину

СЕУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Южная Корея не меняла политику относительно поставок летального оружия на Украину. Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства национальной обороны страны Чон Ха Гю.

"Нет изменений в позиции правительства, согласно которой Республика Корея не поставляет летальное оружие", - привело агентство Yonhap его слова.

15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину. Во время пресс-конференции по итогам саммита в Киеве он заявил, что увеличит военную помощь Украине, но ничего не сказал о летальном оружии. Позднее стало известно, что Сеул планирует поставить больше оборудования для разминирования.

Южнокорейский лидер также представил "инициативу солидарности и мира на Украине", которая включает южнокорейскую помощь в сфере безопасности, в проектах по восстановлению страны и в гуманитарной области.

До начала саммита сотрудник администрации лидера Республики Корея сообщил, что южнокорейская сторона в ходе визита президента на Украину обсудит с Киевом меры по оказанию помощи, которые не будут противоречить принципам Сеула.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружения в случае "грубого нарушения законов войны". 

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