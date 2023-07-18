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Известия.ru

DT назвала возможного кандидата на пост нового министра обороны Британии

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/I-Images

The Daily Telegraph: новым главой британского МО может стать требовавший высылки россиян Тугендхат

Новым главой минобороны Великобритании может стать замглавы МВД Том Тугендхат, известный своими антироссийскими высказываниями. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Серьезные времена требуют серьезного лидера. Того, кто понимает сложность военного дела и геополитику конкуренции среди великих держав», — заявил один из депутатов.

Многие парламентарии-консерваторы разделяют жесткий подход Тугендхата, который в период с 2017 по 2022 год был главой комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента. Он известен жесткой позицией по отношению к Китаю и России.

Помимо Тугендхата в списке претендентов на должность министра обороны Великобритании, согласно информации газеты, значатся замглавы МИДа Энн-Мари Тревельян и лидер палаты общин Пенни Мордонт, которая уже возглавляла оборонное ведомство с мая по июль 2019 года.

Ранее, 15 июля, глава минобороны Британии Бен Уоллес в интервью газете The Times подтвердил, что покинет свой пост текущей осенью и уйдет из политики. Он также сообщил, что проинформировал премьер-министра Великобритании Риши Сунака о своем решении еще 16 июня.

Ранее, в начале июня, газета The Telegraph писала, что Сунак пытался пролоббировать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО. При этом сам Уоллес отказался от этого, а американский президент Джо Байден лично отверг его кандидатуру.

Уоллес является министром обороны Великобритании с 2019 года.

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
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