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Известия.ru

Конгрессмен США указал на отсутствие у ВСУ нужного для контрнаступления вооружения

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Источник изображения: Фото: Соцсети

Успешного контрнаступления не может быть без дополнительных сил артиллерии и прикрытия с воздуха, заявил 16 июля на телеканале CBS News председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол (республиканец от Техаса).

«Им нужна артиллерия большей дальности, чтобы поражать склады, объекты энергоснабжения, линии материально-технического обеспечения. У них этого нет, и у них нет прикрытия с воздуха. Это действительно важно здесь», — сказал конгрессмен.

Также он посетовал на долгие поставки истребителей F-16 и еще не начавшуюся подготовку украинских пилотов. Маккол добавил, что США выделили достаточно средств на помощь Украине, чтобы можно было поставить ей оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева.

11 июля газета The New York Times сообщила, что в администрации президента Джо Байдена проходят «тихие дебаты» по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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