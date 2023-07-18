Игнорирование России стало роковой ошибкой НАТО и привело к катастрофе

НАТО обвинила Китай в помощи России на Украине и обострении конфликта. Между тем именно альянс совершил ряд стратегических ошибок, которые привели к геополитической катастрофе, отмечает обозреватель CGTN Бобби Надери. Это он пренебрег тревогами Москвы, из-за чего она жестко ответила на его провокации.

НАТО снова обвиняет Китай в помощи России в рамках конфликта на Украине. Однако подобные заявления совершенно необоснованны и пренебрегают непрекращающимися усилиями Пекина по открытию каналов связи между Москвой и Киевом. В совместном коммюнике, опубликованном государствами — членами НАТО в Вильнюсе, Литва, игнорируются положительные результаты деятельности Поднебесной во время кризиса, а также преувеличивается предполагаемая поддержка Китаем России.

Если посмотреть на факты, становится очевидным, что Пекин настаивает на поиске дипломатического решения конфликта и даже выдвинул мирный план, — который Запад, к сожалению, отверг. Представляется крайне важным развеять ложные мифы, выдвигаемые НАТО, организацией, которая, видимо, намеревается вести "священную войну" с Поднебесной, потому что нет никаких достоверных доказательств, подтверждающих заявления альянса о том, что Китай действительно помогает России или что он обостряет обстановку, оказывая тем самым влияние на глобальную экономику, и без того балансирующую между голодом и смертью.

Пропагандистская сказка

В пропагандистском коммюнике возглавляемого Америкой альянса времен холодной войны Китай обвиняется в подрыве международной правовой системы. При этом НАТО не признает статус КНР как постоянного члена Совета Безопасности ООН и то значение, которое Пекин придает сохранению общепризнанных принципов.

В документе Китай обвиняется в распространении "ложного нарратива России о конфликте". Однако НАТО не представляет никаких конкретных примеров или заслуживающих доверия ссылок в поддержку своих высказываний. <...>

Североатлантический альянс осуждает Поднебесную за распространение "недостоверной информации" о кризисе. Однако эта сказка не имеет под собой никаких оснований, нет аргументов, подтверждающих ее. Необходимо, чтобы окружающий мир видел разницу между точкой зрения Пекина в отношении украинского вопроса и тактикой преднамеренного обмана.

НАТО также считает Китай стратегическим конкурентом, о чем свидетельствуют ее опасения по поводу его отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и потенциального влияния Поднебесной на глобальную экономическую динамику. Однако при этом участие государств АТР в саммите Североатланического альянса говорит об их стремлении к более тесному сотрудничеству — и финансированию — для решения региональных проблем. Неверно интерпретировать партнерство Китая с этими странами как признак враждебности по отношению к НАТО.

Учитывая меняющуюся мировую динамику, США и Организации Североатланического договора необходимо отказаться от традиционного западноцентричного подхода к международной дипломатии, поскольку это заранее проигрышная стратегия. Так как НАТО и Америка больше не обладают неоспоримым глобальным лидерством, крайне важно признавать и приветствовать появление других крупных игроков в качестве посредников. Если игнорировать Китай только лишь из-за его геополитического положения, любой потенциальный вклад, который Пекин может внести в урегулирование конфликта, уменьшается.

Китай твердо стоит на том, что нужно прекратить кровопролитие, и привержен принципу суверенитета других государств. Все это прописано в его мирном плане по Украине из 12 пунктов. Пренебрежительное отношение и обвинения НАТО игнорируют потенциальные преимущества посредничества Поднебесной — не говоря уже о негативной реакции некоторых западных лидеров, которые рассматривают инициативы Пекина как не более чем попытку отвлечь внимание от его тесных отношений с Москвой.

Ошибки НАТО и их последствия

Конфликт не только причинил украинскому народу колоссальные страдания, но и привлек внимание к некоторым ошибкам НАТО, которые привели к обострению напряженности, включая свойственную альянсу культуру победы, наполненную менталитетом эпохи холодной войны, а также поставки вооружений, которые затягивают вооруженные действия, и бухарестское обещание блока, что Украина когда-нибудь станет его членом.

Отказ НАТО должным образом смягчить реальные опасения Москвы в области безопасности был одной из самых больших ошибок организации. Беспокойство России по поводу того, что она может оказаться в окружении и потерять свое влияние в регионе, усилилось в результате расширения альянса на восток, особенно на территории бывших советских республик. НАТО преднамеренно нагнетала напряженность на Украине и не сумела организовать конструктивный диалог с Москвой, чтобы развеять ее тревоги.

Еще одной критической ошибкой Североатлантического альянса стала поспешная помощь Киеву, оказанная после протестов на Майдане в 2014 году, которая была предоставлена без глубокого понимания сложной внутренней динамики нации. Демократические идеалы и права человека, конечно, важны, но открытая поддержка блоком украинского правительства без учета подоплеки кризиса лишь усилила раскол внутри страны и вызвала яростную ответную реакцию России.

Еще одним ключевым просчетом стала неспособность НАТО предвидеть и оценить возможные последствия своих действий на Украине во имя "победы". Альянс проигнорировал возможность ответа со стороны Москвы, когда принимал решения, подобные обеспечению военной помощи Киеву и обучению ВСУ. Последующее присоединение Крыма к России и текущие боевые действия на Украине иллюстрируют то, каким образом вмешательство НАТО привело к непредвиденным результатам, вылившимся в ужасную и затяжную катастрофу.

Несмотря на то, что в Брюсселе и Вашингтоне об этом позабыли, нельзя отрицать, что именно стратегические промахи НАТО на Украине и недостаточная оценка их последствий повлекли за собой затянувшийся конфликт. Особенно выделяется неспособность организации разрешить тревоги России и поддержать усилия Китая, направленные на то, чтобы усадить все стороны за стол переговоров и побудить их подписать мирное соглашение.

Автор: Бобби Надери (Bobby Naderi) — специальный комментатор текущих событий CGTN, лондонский журналист, приглашенный автор в периодике, на радио и телевидении, режиссер-документалист