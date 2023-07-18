Модернизированный танк Т-55М5 еще может пригодиться

Источник изображения: Фото: kbtm-omsk.ru

Несмотря на солидный возраст танки семейства Т-54/55 находятся на вооружении нескольких десятков стран. Они продолжают воевать в различных "горячих точках". Так, в ходе проведения специальной военной операции такие боевые машины взяли на себя функции огневой поддержки, выступая, по сути, в роли хорошо бронированных САУ.

Эти танки, а также их китайские клоны модернизируют. Можно вспомнить продажу Сербией 285 Т-55Н Пакистану. Отличие от базовой машины - новый прицел и полноценная система управления огнем. Обновили также средства связи. Имеется 780-сильный двигатель В-46. Они поступили не в армию, а в охраняющий границу с Афганистаном Пограничный корпус.

Над модернизацией "пятьдесят пятых" работали в Омске. У представленной модификации, получившей обозначение Т-55М5, существенно повысили огневую мощь. На ней появилась более совершенная автоматизированная система управления огнем с возможностью установки управляемого вооружения. Заменили средства связи.

100-мм пушка получила термозащитный кожух. Сохранили и установку на башне крупнокалиберного пулемета.

Динамическая защита - встроенная, она способна противостоять как кумулятивным, так и бронебойно-подкалиберным снарядам.

Имеется оборудование для запуска дымовых гранат, противоминная защита, бортовые противокумулятивные экраны, быстродействующая система противопожарного оборудования.

Мощность дизельного двигателя - 690 л.с., ходовая часть - усилена. Вес возрос до 40000 кг. Характеристики подвижности не ухудшились. Запас хода составляет около 600 км.