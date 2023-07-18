"Еще один шаг к ядерной войне": американцы оценили новую инициативу Байдена

Операция "Атлантическая решимость" началась в 2014 году при Бараке Обаме в ответ на действия России на Украине, пишет Neewsweek. Теперь за нее взялся Джо Байден. Он разрешил отправить в Европу американские войска. И вот как на это отреагировали читатели издания.

Дарра Рош

Президент США Джо Байден разрешил отправку трех тысяч американских резервистов в Европу в рамках долгосрочной операции Соединенных Штатов, которая была развернута в ответ на действия России на Украине.

В четверг Байден подписал указ, разрешающий военному руководству страны, включая министра обороны Ллойда Остина (Lloyd Austin), мобилизовывать "избранные резервные силы", в попытке расширить операцию "Атлантическая решимость" (Operation Atlantic Resolve), начатую еще в 2014 году.

Указ был подписан вскоре после того, как Байден принял участие в двухдневном саммите НАТО, состоявшемся на этой неделе в Вильнюсе, где президент подтвердил свою приверженность принципам альянса, и на фоне сохраняющегося стремления Украины вступить в НАТО.

Американские войска не будут перебрасываться на Украину, поскольку эта страна не является членом НАТО, и сейчас американских военных там нет.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны указ Байдена означает, что Соединенные Штаты могут дополнительно развернуть до трех тысяч военнослужащих "для усиления войск с целью эффективного проведения операции “Атлантическая решимость”".

Министерство обороны сообщило, что, согласно исполнительным указам президента, эта операция теперь будет обозначаться как "операция чрезвычайного характера".

"Это новое обозначение принесет пользу военнослужащим и их семьям, поскольку оно позволит расширить полномочия, права и доступ к силам и личному составу резерва", – сообщил генерал-лейтенант Дуглас Симс (Douglas A. Sims II), начальник оперативного отдела Объединенного штаба, в ходе брифинга в четверг.

Обозначение "операция чрезвычайного характера" позволяет Байдену мобилизовывать резервистов и означает, что эти резервисты будут получать зарплату и поддержку от регулярных сил.

Газета Newsweek обратилась в Белый дом по электронной почте за комментариями.

"Мы тем самым подтверждаем непоколебимую поддержку и решительность в части обороны восточного фланга НАТО после начала специальной военной операции России на Украине", — сказал Симс.

Операция "Атлантическая решимость" была инициирована в 2014 году при тогдашнем президенте Бараке Обаме в ответ на военные действия России на Украине. Ее цель состояла в укреплении обороны стран НАТО.

Крымский полуостров перешел к России в марте 2014 года, но ни Соединенные Штаты, ни Украина, ни союзники по НАТО не признали этот акт.

В апреле того же года военнослужащие сухопутных войск и ВВС США были переброшены в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию для проведения внеплановых военных учений. Долгосрочные операции Соединенных Штатов в Европе тоже были усилены.

С тех пор как в феврале 2022 года Россия начала свою специальную военную операцию на Украине, численность американского контингента в Европе значительно выросла.

"С февраля 2022 года Министерство обороны США дополнительно перебросило в Европу более 20 тысяч военнослужащих в ответ на украинский кризис, расширив воздушный, наземный, морской, кибернетический и космический потенциалы, в результате чего текущая общая численность нашего контингента составляет более 100 тысяч военнослужащих по всей Европе", — сообщили в Пентагоне в июне 2022 года.

В рамках этого мероприятия было произведено "расширение авианосной ударной группы, развертывание дополнительных истребительных эскадрилий, транспортных самолетов и самолетов-заправщиков, а также переброска десантной группы и экспедиционного корпуса морской пехоты".

В ходе саммита в Мадриде 29 июня 2022 года Байден объявил о ряде новых обязательств, касающихся проведения военных операций Соединенных Штатов в Европе. Эти обязательства повлияли на операции США в Польше, Румынии, странах Балтии, Испании, Великобритании, Германии и Италии.

Теперь президент разрешил провести развертывание дополнительного американского военного контингента, однако пока неясно, готов ли министр обороны Остин сделать это, и если готов, то в каком количестве.

Комментарии читателей Newsweek:

Jerry Syder

Ну вот, опять. Сразу вспоминается Вьетнам и наше медленное, но устойчивое наращивание военного контингента в попытке спасти коррумпированную страну, охваченную гражданской войной, — что в конечном счете стоило нам 50 тысяч жизней американских солдат и триллионы долларов. Скоро мы увидим еще больше наших военных в странах, граничащих с Россией. Когда мы наконец научимся следить за своими собственными границами и не лезть в конфликты, которые не касаются нашей национальной безопасности?

Jose Gonzales ответил Jerry Syder

Соединенные Штаты используют ту же самую теорию домино, на которую они опирались во Вьетнаме, чтобы оправдать необходимость спасать коррумпированную Украину.

chrisford1

Ничто не угрожает жизненно важным интересам Соединенных Штатов в Европе. В основе этой прокси-войны Америки с Россией лежат вовсе не соображения национальной безопасности, а обыкновенная алчность. Китай наращивает свое влияние в Тихоокеанском регионе? Вот чего нужно бояться, и мы должны перебрасывать своих военных туда. Пусть европейские страны пользуются американскими базами и пусть эти народы сами себя защищают.

Jack Sheet

Вот что я могу добавить: операция "Атлантическая решимость" — это фиговый листок, за которым администрация Байдена будет прятаться, не предпринимая никаких шагов для того, чтобы улучшить стратегическую позицию Украины.

Между тем администрация и олигархи, которые диктуют Байдену, что ему делать, будут зарабатывать огромные деньги на этом конфликте, – отправляя украинцев на смерть и обдирая американских налогоплательщиков.

А еще это усиление присутствия представляет собой очередной шаг в сторону ядерной войны с Россией.

Aimless blade

Это будут впустую растраченные деньги налогоплательщиков, которые послужат лишь одной цели — обогащению военных подрядчиков.

Z

Не отдавая себе отчета, Байден ведет нас к третьей мировой войне.