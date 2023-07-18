Войти
Военное обозрение

Боевые машины на военном параде во Франции

519
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Примечательным аспектом военного парада в честь Национального дня Франции, ежегодно отмечаемого 14 июля, является показ боевой мощи страны, проявляющейся в демонстрации танков и бронемашин.

Как отмечается в обзоре западной прессы, на этот раз центральное место заняла техника, созданная в ходе реализации программы Scorpion, - бронеавтомобили Serval, Jaguar и Griffon.

Jaguar EBRC 6x6 является одной из самых передовых машин в своем классе. Он вооружен 40-мм пушкой, противотанковыми ракетами и дистанционно управляемым 7,62-мм пулеметом. Griffon 6x6 оснащен дистанционным управляемым модулем, снаряженным 40-мм автоматическим гранатометом или 12,7-мм пулеметом. Впервые был публично представлен Serval 4x4. Это последнее дополнение к программе Scorpion предназначено для транспортировки войск и оснащено боевой информационной системой SICS, позволяющей полностью интегрировать его в цифровую систему командования французской армии.

Были продемонстрированы передаваемые на Украины боевые машины, такие как AMX-10RCR, гаубица CAESAR и зенитно-ракетный комплекс SAMP-T.

AMX-10RCR, колесная разведывательная машина 6x6 и истребитель танков, вооружена 105-мм пушкой, которая эффективна против большинства типов бронетехники. Ее амфибийные возможности и высокая мобильность позволяют активно маневрировать на поле боя.

SAMP-T наземного базирования обеспечивает прикрытие от самолетов, крылатых ракет и баллистических ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
CAESAR САУ
SEPECAT Jaguar
Похожие новости
17.03.2023
Несколько французских колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину
12.01.2023
В США рассказали о задачах обещанных Киеву AMX-10RC
17.10.2022
Figaro: Франция поставит Украине ЗРК "Кроталь" и РЛС GM200
26.05.2022
На Украине заметили французские гаубицы CAESAR
31.05.2017
Новый претендент на приобретение компании Renault Trucks Defense
02.02.2017
Общая исправность техники сухопутных войск Франции снижается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 20:22
  • 53220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 10:26
  • 2
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 06:16
  • 38
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме
  • 18.07 01:08
  • 1
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор
  • 18.07 00:59
  • 3
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 18.07 00:46
  • 4
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 18.07 00:23
  • 2
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 17.07 22:51
  • 1
Госсекретарь США не исключил применения военного сценария против Ирана для недопущения создания ядерного оружия
  • 17.07 22:05
  • 1
В "Ак Барсе" рассказали о поставленной командованием ВМФ задаче
  • 17.07 21:43
  • 1
Ходаковский написал о важности и дефиците на фронте БПЛА «Ланцет» и средств контрабатарейной борьбы
  • 17.07 18:23
  • 2
Кабмин утвердил график военных выставок на 2024-2025 годы