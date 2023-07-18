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Германия и Нидерланды заказали многоцелевые аэротранспортабельные автомобили Caracal

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10 июля 2023 года германская группа Rheinmetall подписала рамочное соглашение на поставку вооруженным силам Германии и Нидерландов до 3058 легких многоцелевых аэротранспортабельных автомобилей (Luftlandefahrzeuge) Caracal. Данное многолетнее рамочное соглашение предусматривает поставку 2054 машин Германии и 1004 машин Нидерландам на общую сумму до 1,9 млрд евро. На первом этапе в рамках рамочного соглашения был выдан твердый контракт на поставку 1508 машин Caracal - 1004 Германии и 504 для Нидерландов - общей стоимостью около 870 млн евро. С немецкой стороны закупка осуществляется за счет средств известного специального фонда Бундесвера объемом 100 млрд евро.

Новый легкий многоцелевой аэротранспортабельный автомобиль Rheinmetall Caracal для вооруженных сил Германии и Нидерландов (с) Rheinmetall

Машина Caracal совместно разработана Rheinmetall с группой Mercedes-Benz AG и германской компанией Armored Car Systems GmbH (ACS) и выполнена на основе нового военного внедорожного автомобиля Mercedes-Benz G-серии Modell 464 с колёсной формулой 4х4. Машина Caracal может иметь полную массу до 4,9 тонн и вес полезной нагрузки до 1500 кг. Она оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем Mercedes-Benz категории Euro 3 мощностью 183 кВт (249 л.с.), способным разогнать машину до 140 км/ч и развивающим крутящий момент до 600 Нм. Машина имеет в базовой версии длину 4,35 м, ширину 1,81 м и высоту 1,85 м. Заявляется высокая проходимость по бездорожью, включая преодоление подъема до 60 процентов, стенки высотой до 33 см и траншеи шириной 50 см.

Сообщается, что в основном варианте с короткой колесной базой (длиной 4,35 м), Caracal достаточно компактен, чтобы две машины могли поместиться в грузовом отсеке вертолета CH-53K King Stallion или CH-47F Chinook. Однако, по заявлению представителя Rheinmetall, также планируются варианты с более длинной колесной базой, в том числе для размещения вооружения или для перевозки грузов и личного состава. Окончательный транспортный вариант Caracal будет реализован на трехосной платформе (6х6).

Caracal может быть оснащен модульной противоминной и баллистической защитой уровня STANAG 4569 Level 1. Для этого в дверях и под полом машины устанавливаются модульные защитные элементы. Также машина штатно оборудована для несения вооружения, включая 7,62-мм или 12,7-мм пулемет, 40-мм автоматический станковый гранатомет или ПТРК Spike. Предполагается поставка машин в четырех основных вариантах - "линейном", пассажирском, грузовом и медицинском.

Поставка первых опытных образцов Caracal для войсковых испытаний запланирована на первый квартал 2024 года, а начало серийных поставок запланировано на начало 2025 года. Серийные поставки должны вестись темпом около 300 машин в год - по 200 для Германии и 100 для Нидерландов. Окончательная сборка всех машин для германской и голландской армий будет полностью производиться в Нидерландах сразу на двух сборочных линиях - на голландском заводе Rheinmetall в Эде и голладской компанией VDL Special Vehicles BV в Эйндховене (последняя соберет 250 машин из твердого контракта в 1508 единиц). Шасси будет изготавливаться Mercedes-Benz на предприятии в Граце (Австрия), а ACS будет поставлять кузов, надстройки, специальное оборудование и элементы защиты со своего предприятия в Аугсбурге.

В Бундесевере и в вооруженных силах Нидерландов машины Caracal планируется использовать в воздушно-десантных частях и в силах специального назначения.

Новый легкий многоцелевой аэротранспортабельный автомобиль Rheinmetall Caracal для вооруженных сил Германии и Нидерландов (с) Rheinmetall

Видео (с) Rheinmetall :

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Германия
Нидерланды
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
Spike NLOS
Компании
Daimler AG
Rheinmetall
Проекты
H225
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