Новое поколение "Ланцетов" будет практически неуязвимо, заявил конструктор

Конструктор ZALA Захаров заявил о почти полной неуязвимости нового поколения "Ланцетов"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" будет практически неуязвимо для средств противодействия, заявил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров в эфире программы "Вести недели" телеканала "Россия 1".

"Основное, это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться", — пояснил он.

По словам специалиста, новое поколение "Ланцетов" будет действовать по команде оператора, который определит район действия, но при этом цель беспилотник будет полностью выбирать сам.

"И в этом районе, он говорит, только броня, соответственно, ни пикапы, ни людей, никто не страдает. То есть он ищет конкретно броню или ствольную артиллерию. Но у него есть табличка из бухгалтерии, где он знает, что средства ПВО и радары стоят дороже, и поэтому если он будет видеть одновременно танк и РЛС, то будет РЛС. И это уже все опробовано", — уточнил Захаров.

Подавить барражирующий боеприпас с помощью средств радиоэлектронной борьбы нельзя, поскольку его вычислительный контур находится на борту, отметил конструктор.

Он также обратил внимание, что, оказавшись в руках противника, это оружие не принесет ему никакой пользы благодаря "количеству степеней предохранения и допуска".

Сейчас разработчик "Ланцетов" обсуждает возможность организации их производства в других странах. В России же выпуск этих беспилотников осуществляется в здании бывшего торгового центра, закрывшегося во время пандемии коронавируса, добавил Захаров.

"Ланцет" разработан российской компанией Zala Aero Group (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта. Дрон может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас. Типовыми целями для таких беспилотников выступают гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты и скопления живой силы.