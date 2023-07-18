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РИА Новости

Новая схема применения сделает "Ланцеты" убийцами ПВО, считает эксперт

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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Эксперт Федутинов: "Ланцеты" из-за новой схемы применения станут убийцами ПВО

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Применение складываемого крыла для российских дронов-камикадзе "Ланцет" вместе с контейнерной пусковой установкой увеличит их боевую эффективность, так как позволит запускать одновременно несколько дронов с разных ракурсов, например, для гарантированного уничтожения систем ПВО, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотников, главред журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

Компания ZALA Aero разработала обновленную версию своего барражирующего боеприпаса "Ланцет", дрон показали в программе "Вести недели" на канале "Россия-1". Модифицированный беспилотник получил складываемые поверхности крыла и хвостового оперения. Также была показана контейнерная пусковая установка для одновременного запуска нескольких таких дронов-камикадзе.

"Использование пакетной контейнерной пусковой установки даст возможность оперативно запустить несколько барражирующих боеприпасов. Это позволит повысить эффективность поражения бронетехники, а кроме того, позволит практически гарантированно выводить из строя системы ПВО за счет одновременной атаки с различных ракурсов несколькими БПЛА. Можно сказать, "Ланцеты" при такой схеме применения станут "убийцами ПВО", - сказал Федутинов.

По словам эксперта, предпринятые компанией ZALA Aero конструктивные изменения были ожидаемы. "Они позволят значительно ускорить процесс развертывания комплекса и запуска БПЛА за счет того, что раскрытие несущих поверхностей из транспортного положения в полетное будет происходить автоматически после выброса беспилотного аппарата из контейнера", - отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что сокращение временных интервалов, требуемых для выполнения той или иной операции в боевых условиях, имеет критически важное значение, учитывая, что оператор работает в зоне огневого поражения артиллерии противника, контролирующего эту зону за счет собственных средств беспилотной разведки.

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Страны
Россия
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
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