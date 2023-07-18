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ТАСС

Трамп заявил о намерении добиваться соглашения между Россией и Украиной

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Кандидат в президенты от партии республиканцев Дональд Трамп
Кандидат в президенты от партии республиканцев Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Для этого бывший президент США планирует связаться с российским лидером

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году намерен добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной.

"Я свяжусь с [президентом РФ Владимиром] Путиным для того, чтобы заключить соглашение с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Это произойдет очень быстро, - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу Fox News. - Я бы сказал Зеленскому: "Довольно, тебе нужно заключить сделку".

"Я скажу [президенту РФ Владимиру] Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим им очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется". Я заключу сделку за один день", - сказал он в ответ на вопрос, как добьется согласия РФ на заключение мирного соглашения.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что добьется мира на Украине за 24 часа, однако не раскрывал детали, как намерен сделать это. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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