ВСУ опробовали новую тактику при атаке беспилотников на Севастополь

Украина атаковала Севастополь воздушными и морскими беспилотниками, пытаясь перегрузить российскую ПВО. Все девять БПЛА были уничтожены или перехвачены, что говорит о возросшей эффективности российских систем РЭБ и ПВО. Какие цели хотели поразить ВСУ и как эскалация со стороны Украины связана с прошедшим в Вильнюсе саммитом НАТО?

В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.

"Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Сейчас в городе тихо и все спокойно", – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Всего ВС РФ ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также "штатным вооружением катеров охраны" на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.

"Первые БПЛА были сбиты около часа ночи над мысом Херсонес и Севастопольской бухтой расчетом ЗРК "Тор" 31-й дивизии ПВО и стрелковым отрядом. Также цели были поражены в Казачьей бухте и в районе Балаклавы. Вероятно, ВСУ пытались ударить по ТЭС. Ближе к пяти утра два безэкипажных катера попытались прорваться в главную бухту. Оба беспилотника были уничтожены в 100 метрах от боновых заграждений из крупнокалиберного пулемета экипажем корабля", – пишет Telegram-канал "Рыбарь".

"ВСУ сменили район запуска БПЛА – если ранее эта была Одесса, то после нескольких точных попаданий по местному аэродрому Школьный место изменилось. В этот раз взлет был с юга Одесской области. Там находится аэродром Арциз, и вполне вероятно, что беспилотники полетели оттуда. Из того же района у устья Дуная вышли и два морских дрона. В последние недели у острова Змеиный и в бассейне Дуная находились несколько катеров ВМС Украины, которые отрабатывали спуск беспилотников на воду", – указал блогер.

Он считает, что атака не просто так произошла накануне 17 июля – окончания действия зерновой сделки. "Резкая активизация ВСУ может быть попыткой надавить на российские власти", – пишет автор.

После атаки временно прекращалось движение морского пассажирского транспорта, но затем оно было возобновлено. В Севастопольской бухте работают катера по трем маршрутам и один паром, связывающие центральную часть города с Северной стороной.

В июне корабль "Приазовье", обеспечивающий безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", также отразил атаку морских безэкипажных аппаратов. ВСУ использовали шесть морских быстроходных безэкипажных катеров. Все они в ходе отражения атаки были уничтожены из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.

В мае украинские военные с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера были уничтожены. Судя по всему, противник считал "Ивана Хурса" легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО.

В октябре прошлого года Севастопольская бухта также подверглась многочасовому массированному террористическому налету украинских беспилотников. Их целью стали корабли Черноморского флота. Атака была отбита, но пострадал тральщик "Иван Голубец".

Кроме того, был уничтожен вражеский подводный дрон. Пока шел бой, в нейтральных водах над Черным морем кружил американский беспилотник-разведчик Global Hawk, который, как указывали эксперты, имел прямое отношение к атаке.

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"Сегодняшняя атака на Севастополь – это желание ВСУ показать, что у них длинные руки, способные дотянуться до главной базы Черноморского флота. Конечно, не последнюю роль в этом играет разгар сезона, ведь украинские стратеги давно пытаются посеять панику на Крымском полуострове. Думаю, что главный замысел этой атаки состоял в том, чтобы запугать местное население", – пояснил Руслан Бальбек.

"В случае, если бы ВСУ удалось прорвать оборону города, то можно было бы начать кричать на каждом углу про их огромные возможности и способности атаковать российский тыл. Но сегодня Севастополь в очередной раз продемонстрировал, что оборона базы многоуровневая, а личный состав "поднаторел" в уничтожении морских и воздушных целей", – сказал он.

"Думаю, что планировщики этой операции почесали затылки и пошли привычно докладывать, что ничего не получилось. А им так хотелось порадовать радостными "переможными" новостями безуспешно наступающие украинские войска, а также страны НАТО. С некоторыми из них отношения у Киева стали весьма натянутыми после прошедшего в Вильнюсе саммита", – заметил собеседник.

"В сегодняшней атаке Украина применила скорректированную тактику. Сначала со стороны ВСУ была проверка готовности ПВО – они запустили один беспилотник, а чуть позже этой же ночью отправили против нас уже рой БПЛА. Впрочем, большинство из них были выведены из строя нашими станциями РЭБ, что говорит о росте эффективности нашей системы РЭБ", – пояснил Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

"Что касается морской части операции, то ВСУ пытались атаковать Крым беспилотниками полупогруженного типа, которые труднее обнаружить. Тем не менее наши дежурные силы уничтожили их на довольно большом расстоянии от берега. РЛС в этой ситуации тоже сработали образцово", – сказал он.

"Попытки Украины атаковать нашу территорию все большим роем БПЛА настораживают. Очевидно, Киев хочет перегрузить нашу ПВО. Комбинированность атаки также усложняет нам задачу, ведь во время удара с воздуха корабельные средства ПВО тоже задействованы. Таким образом ВСУ хотели отвлечь корабельные средства на контроль за небом, а в этом время морские БПЛА атаковали бы военные суда ЧФ РФ", – пояснил собеседник.

"Настораживает также и то, что сегодняшняя атака, как и недавняя попытка ударить по Курской АЭС, произошли аккурат после саммита НАТО в Вильнюсе. Как будто Киев хочет оправдаться за провальную для него встречу эскалацией конфликта с Россией. Симптоматично и молчаливое одобрение мирового сообщества. Очевидно, Киев доказывает Западу, что Украина смиряется исключительно со своей ролью антироссийской прокси-силы", – заметил аналитик.

"Если говорить о целях ВСУ, то это были гражданские объекты Севастополя, штаб Черноморского флота, другие органы управления войсками, а также аэродром, на котором базируются самолеты Воздушно-космических сил, участвующие в спецоперации. Пока мы справляемся, но ВСУ и западные специалисты тоже варьируют тактику. Если Украина отправит против нас еще больший рой беспилотников, то нам нужно будет расширить диапазон РЭБ и увеличить ее мощность", – детализировал Кнутов.

Рафаэль Фахрутдинов