Войти
ТАСС

США пока не планируют пополнять свой арсенал кассетных боеприпасов

291
0
0
Экспериментальный образец американской 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы с качающейся частью ХМ907 с длиной ствола 58 калибров по программе Extended Range Cannon Artillery (ERCA) во время испытани йна полигоне армии США в Юма (Аризона), 2018 год
Экспериментальный образец американской 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы с качающейся частью ХМ907 с длиной ствола 58 калибров по программе Extended Range Cannon Artillery (ERCA) во время испытани йна полигоне армии США в Юма (Аризона), 2018 год.
Источник изображения: армия США

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что страна намерена наращивать мощности для производства унитарных снарядов калибра 155 мм

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время нацелены на увеличение производства стандартных артиллерийских снарядов для 155-мм орудий для их дальнейших поставок Украине, а пополнение арсенала американских кассетных боеприпасов, передаваемых властям в Киеве, в планы Вашингтона пока не входит. Об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью телекомпании NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В наши текущие планы входит наращивание мощностей для производства унитарных снарядов калибра 155 мм, а не восполнение запасов [кассетных боеприпасов]", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

По словам помощника президента, США смогут через несколько месяцев нарастить производство боеприпасов до уровня, "достаточного для того, чтобы удовлетворять оборонные потребности Украины".

Салливан 7 июля сообщил, что его страна приняла решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки такого оружия на Украину российские силы будут вынуждены применять аналогичные средства поражения против украинской армии. Он добавил, что РФ воздерживалась от использования кассетных боеприпасов в ходе спецоперации, понимая, какую угрозу они несут мирному населению. По словам Шойгу, поставка американцами этого вооружения приведет к затягиванию конфликта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
03.07.2023
ВСУ расширяют полосу наступления
28.06.2023
Шойгу заявил, что Куба остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна
26.10.2022
Министры обороны Украины и США обсудили новый пакет военной помощи
25.10.2022
РФ уведомит генсека ООН о планах Киева устроить провокацию с "грязной бомбой"
13.02.2020
Уже и Европе такое НАТО не надо
29.03.2017
Мобилизация умов
21.04.2015
Замминистра обороны РФ Анатолий Антонов подвел итоги работы IV Московской конференции по международной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 10:05
  • 53139
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.07 06:49
  • 1
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 16.07 21:04
  • 7
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 16.07 20:37
  • 3
В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению
  • 16.07 19:03
  • 1
Virgin Galactic проведет второй коммерческий полет в августе
  • 16.07 10:51
  • 3
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 15.07 22:44
  • 4136
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.07 20:43
  • 34
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 15.07 17:52
  • 22
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 15.07 17:46
  • 2
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 15.07 09:36
  • 8
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 14.07 15:21
  • 0
Смех и слезы: разоблачение реального положения дел в польской полиции
  • 14.07 15:15
  • 1
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 14.07 13:58
  • 1
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214