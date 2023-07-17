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ТАСС

Белый дом анонсировал ужесточение санкций Запада для ослабления ВПК РФ

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: EPA-EFE/ AL DRAGO/ POOL

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США рассчитывают на продолжение военных действий Украины против России

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Страны Запада настроены на наращивание санкционного давления на российский военно-промышленный комплекс (ВПК), США рассчитывают, что Украина продолжит военные действия против РФ. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CBS помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Запад работает над дальнейшим ужесточением наших санкций, опустошая военно-промышленную базу России, ослабляя ее возможности выпускать передовые технологические разработки, - сообщил он. - Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать военное давление".

"Так что, думаю, в итоге, если Россия решит продолжить участие в этой войне, это будет ей очень дорого стоить, - изложил свою версию развития событий Салливан. - А украинцы продолжат добиваться успехов на поле боя. В то же время мы продолжим обеспечивать Украину необходимой ей поддержкой столько, сколько потребуется, такой сигнал был дан на [состоявшемся 11-12 июля в Вильнюсе] саммите НАТО".

Помощник президента США также выразил уверенность в том, что "будущее Украины - в НАТО". "Мы говорим это серьезно. Это не подлежит обсуждению", - добавил он. По версии Салливана, "этому теперь привержены" все члены Североатлантического альянса.

Как заявил ранее на этой неделе посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, США не могут смириться с мыслью об утрате ими доминирующего положения в мире. По словам дипломата, этим, в частности, обусловлена готовность Вашингтона поставлять Киеву кассетные боеприпасы и требовать от Украины продолжать без шансов на успех наступление на российские регионы. "Соединенные Штаты готовы идти по краю ради сохранения доминирующих позиций на международной арене. Не могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства, строящегося на том, чтобы держать в колониальной узде другие страны и выкачивать их богатства. Тянут в пропасть конфликта своих союзников. При этом на заклание предпочитают отправлять украинцев", - указал Антонов. 

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