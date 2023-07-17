Киев лишился около трети БМП Bradley, полученных от США, подсчитали СМИ

Insider: около трети переданных Украине от США БМП Bradley могли уничтожить или повредить

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Около трети поставленных Украине БМП Bradley могли уничтожить или повредить, пишет Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx.

"В настоящее время визуально подтверждено, что 34 Bradley были брошены, повреждены или уничтожены... Это означает, что около трети машин Bradley уже могло быть потеряно или уничтожено", — говорится в публикации.

По данным Госдепа США, с января 2021 года Вашингтон передал Киеву 109 боевых машин пехоты Bradley.

Ранее в воскресенье газета Washington Post сообщила, что сражения ВСУ на минных полях показали уязвимость западной военной техники, в том числе БМП Bradley и немецких танков Leopard. Как отмечает издание, подрыв нескольких бронемашин создает скопление техники, и она становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет.

Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар украинские военные сконцентрировали на Запорожском участке фронта.

Как подчеркнул Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь поставленных целей ни на одном из направлений благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Украиной попытки продвижения провалились, армия противника несет большие потери.