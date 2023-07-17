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ТАСС

Глава МО Венгрии отметил изменение настроения в НАТО в отношении конфликта на Украине

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Криштоф Салай-Бобровницки
Криштоф Салай-Бобровницки.
Источник изображения: regnum.ru

Криштоф Салай-Бобровницки считает, что это обусловлено миролюбивой позицией меньшинства, которое выступает за прекращение огня и начало переговоров

БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Воинственный настрой стран Запада в отношении украинского конфликта постепенно меняется благодаря миролюбивой позиции меньшинства, которое выступает за прекращение огня и начало переговоров. Об этом заявил в воскресной программе Kossuth Radio министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, находившийся 11-12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе вместе с руководителем правительства Виктором Орбаном.

Рассказывая о совещании в столице Литвы, глава Минобороны отметил, что многие лидеры, а также генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по-прежнему используют воинственную риторику, говоря об украинском конфликте. "Мы, напротив, решительно призываем к немедленному прекращению огня и скорейшему проведению мирных переговоров. Это позиция меньшинства, но в этом отношении чувствуется изменение общих настроений", - сказал венгерский министр, не уточнив, в чем именно проявляются подобные перемены.

В то же время Салай-Бобровницки отметил, что "позиция Венгрии совпадает с позицией НАТО в том смысле, что НАТО не должна втягиваться в эту войну". По его словам, НАТО как альянс не поставляет вооружения украинской армии, это делают отдельные страны на двусторонней основе. "И Венгрия, и НАТО не хотят эскалации" военных действий на Украине, добавил глава Минобороны.

Отвечая на вопрос о намерениях Украины присоединиться к НАТО, он подтвердил позицию Венгрии, которую ранее излагали Орбан и глава МИД Петер Сийярто. "На саммите в Вильнюсе Украину не пригласили вступить в альянс, поскольку страна к этому не готова, и ситуация для этого неподходящая. Суверенитет Украины оказался под большой угрозой отчасти потому, что она находится в состоянии войны. Ее вступление [в НАТО] заставило бы весь альянс втянуться в войну", - пояснил Салай-Бобровницки. 

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Страны
Венгрия
Литва
Украина
Проекты
NATO
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