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ТАСС

На Украине заявили, что Киев хочет "взрослого поведения" от западных партнеров

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Украинский политический деятель Алексей Данилов
Украинский политический деятель Алексей Данилов.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України

По словам Алексея Данилова, "взрослым поведением" является поддержка украинской позиции

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Киев ожидает от западных партнеров "взрослого поведения" в отношении происходящего на Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, комментируя реакцию Запада на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО.

"Мир связан между собой. Мы понимаем, что происходит, поэтому хотим соответствующего взрослого поведения по всем процессам, которые происходят сегодня как на территории нашей страны, так и вокруг", - ответил он в интервью украинскому радио NV на вопрос о возмутивших Запад высказываниях Зеленского.

По его мнению, "взрослым поведением" является поддержка украинской позиции. В частности, Данилов считает, что критика Зеленского в адрес НАТО оправдана тем, что Украина находится в сложной ситуации. "Президент представляет нашу страну и он отстаивает интересы прежде всего нашей страны <...>. Насчет ситуации, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Я еще раз подчеркиваю: мы находимся в очень сложной ситуации сегодня", - сказал секретарь Совбеза.

11 июля Зеленский еще по пути в Вильнюс выразил недовольство тем, что страны НАТО не намерены принимать на саммите конкретные решения о сроках приглашения Киева в альянс. Он заявил, что "Украина заслуживает уважения", и назвал неопределенность партнеров слабостью. Как сообщила впоследствии газета The Washington Post, американские должностные лица, принимающие участие в саммите НАТО, "были разгневаны" такими заявлениями президента Украины. Слова Зеленского также "разочаровали сторонников Украины в альянсе, которые посчитали, что добились победы для Киева". Агентство Bloomberg сообщало, что лидеры стран НАТО во время общего с Зеленским ужина в Вильнюсе призвали его "остыть". Позже генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг указал, что НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс, он всегда сопряжен с выполнением кандидатами нескольких условий. 

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