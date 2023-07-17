Эстония в ближайшие четыре года закупит боеприпасов на 1,2 млрд евро

Таллин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) утвердил план развития вооруженных сил на 2024-2027 годы, согласно которому планируется закупить реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетный комплекс ПВО средней дальности, а также боеприпасы на рекордную сумму в 1,2 млрд евро, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны.

Планами развития предусмотрены также реконструкции взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари, начнется строительство новых казарм, складов боеприпасов, а также мобилизационных военных складов, пройдет замена сторожевого корабля Pikker, намечено увеличение софинансирования проектов в оборонной промышленности.

"Инвестиции Эстонии в оборону резко выросли в свете войны в Украине, мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оборудования, но также важно, что мы инвестируем в людей и инфраструктуру", - отметил Певкур.

Он считает, что события на Украине наглядно показывают, в какие возможности Эстонии нужно инвестировать. "Сделать это позволяет повышение расходов на государственную оборону до 3% ВВП", - приводятся слова главы оборонного ведомства.