Войти
Интерфакс-АВН

Эстония в ближайшие четыре года закупит боеприпасов на 1,2 млрд евро

281
0
0
Парад эстонских войск в Нарве, Эстония
Парад эстонских войск в Нарве, Эстония.
Источник изображения: © AP Photo / Liis Treimann

Таллин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) утвердил план развития вооруженных сил на 2024-2027 годы, согласно которому планируется закупить реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетный комплекс ПВО средней дальности, а также боеприпасы на рекордную сумму в 1,2 млрд евро, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны.

Планами развития предусмотрены также реконструкции взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари, начнется строительство новых казарм, складов боеприпасов, а также мобилизационных военных складов, пройдет замена сторожевого корабля Pikker, намечено увеличение софинансирования проектов в оборонной промышленности.

"Инвестиции Эстонии в оборону резко выросли в свете войны в Украине, мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оборудования, но также важно, что мы инвестируем в людей и инфраструктуру", - отметил Певкур.

Он считает, что события на Украине наглядно показывают, в какие возможности Эстонии нужно инвестировать. "Сделать это позволяет повышение расходов на государственную оборону до 3% ВВП", - приводятся слова главы оборонного ведомства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Эстония
Продукция
HIMARS
Похожие новости
10.07.2023
В США заявили об обещании Украины ответственно использовать кассетные боеприпасы
07.07.2023
Reuters: США 7 июля объявят о новом пакете военной помощи Киеву с кассетными боеприпасами
16.02.2023
НАТО поменяла приоритеты. Появилось нечто важнее истребителей для Украины
26.01.2023
Эстония нашла замену переданному Украине оружию - премьер
23.01.2023
"Неприятный сюрприз от США": как новые поставки вооружения ВСУ повлияют на боевые действия
06.10.2022
Европа не осмелилась ответить на подрыв "Северного потока"
30.11.2020
Америка репетирует скрытый способ нападения на Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 10:05
  • 53139
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.07 06:49
  • 1
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 16.07 21:04
  • 7
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 16.07 20:37
  • 3
В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению
  • 16.07 19:03
  • 1
Virgin Galactic проведет второй коммерческий полет в августе
  • 16.07 10:51
  • 3
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 15.07 22:44
  • 4136
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.07 20:43
  • 34
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 15.07 17:52
  • 22
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 15.07 17:46
  • 2
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 15.07 09:36
  • 8
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 14.07 15:21
  • 0
Смех и слезы: разоблачение реального положения дел в польской полиции
  • 14.07 15:15
  • 1
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 14.07 13:58
  • 1
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214