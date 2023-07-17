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РИА Новости

Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме

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Военнослужащий на набережной в Севастополе. Архивное фото
Военнослужащий на набережной в Севастополе. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Депутат Белик заявил, что система обороны Севастополя выстроена тактически грамотно

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что система обороны "утерла нос" украинским войскам, предпринявшим массированную атаку беспилотниками на город.

Киев пытался атаковать объекты в Севастополе семью летательными и двумя морскими беспилотниками, все они уничтожены, сообщили в минобороны России в воскресенье. Позднее в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что подразделения радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник над морем в Севастополе.

"Оборона военно-морской базы в Севастополе в очередной раз утерла нос украинской военщине. Массированная атака дронов как с воздуха, так и с моря была успешно отбита. Украинские военные ушли несолоно хлебавши от берегов Севастополя, как говорится, просто поцеловали замок", - сказал РИА Новости Белик.

По его словам, украинские войска с завидным упорством пытаются атаковать главную базу Черноморского фота в Севастополе, но оборона выстроена тактически грамотно, личный состав благодаря многочисленным тренировкам стреляет одинаково метко что днем, что ночью.

"Система обороны действует и эффективно, наши вооруженные силы извлекают уроки из боевых действий, и эта тенденция продолжается", - подчеркнул Белик.
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