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РИА Новости

Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Казаков

Путин рассказал про обратный инжиниринг при работе с захваченной у ВСУ военной техникой

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Если есть возможность изучить военную технику войск противника и посмотреть, что можно применить в России, то почему нет, заявил президент Владимир Путин, кадры выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем весьма эффективная, ну, скажем, взять танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", - сказал Путин.

Он добавил, что и противник производит современную технику.

"Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Персоны
Путин Владимир
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