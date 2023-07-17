Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники

Путин рассказал про обратный инжиниринг при работе с захваченной у ВСУ военной техникой

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Если есть возможность изучить военную технику войск противника и посмотреть, что можно применить в России, то почему нет, заявил президент Владимир Путин, кадры выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем весьма эффективная, ну, скажем, взять танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", - сказал Путин.

Он добавил, что и противник производит современную технику.

"Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - сказал глава государства.