Войти
ТАСС

Путин положительно оценил ход СВО

353
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Президент России отметил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценивает ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркивая, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приносит результата.

"Положительно", - ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.

"Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее", - уточнил президент.

"Все попытки противника прорвать нашу оборону, - а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!" - указал Путин.

Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. "Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены", - пообещал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как говорил 11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Украина с начала своего "разрекламированного контрнаступления" потеряла более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения и не достигла целей ни на одном направлении. В числе потерь ВСУ Шойгу назвал 1 244 танка и других боевых бронированных машин, включая 17 немецких танков Leopard, 5 французских колесных танков AMX и 12 американских БМП Bradley. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
17.07.2023
WP: трудности ВСУ с преодолением минных полей выявили уязвимость западной техники
13.07.2023
Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
29.06.2023
Земельная доля: ВФУ начинают строить полевые укрепления
15.06.2023
Выхода нет. Украине придется заморозить контрнаступление
12.06.2023
Politico: Россия успешно отражает контрнаступление Украины
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 10:05
  • 53139
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.07 06:49
  • 1
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 16.07 21:04
  • 7
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 16.07 20:37
  • 3
В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению
  • 16.07 19:03
  • 1
Virgin Galactic проведет второй коммерческий полет в августе
  • 16.07 10:51
  • 3
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 15.07 22:44
  • 4136
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.07 20:43
  • 34
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 15.07 17:52
  • 22
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 15.07 17:46
  • 2
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 15.07 09:36
  • 8
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 14.07 15:21
  • 0
Смех и слезы: разоблачение реального положения дел в польской полиции
  • 14.07 15:15
  • 1
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 14.07 13:58
  • 1
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214