Путин сообщил, что Россия будет изучать трофейную современную западную технику

Глава государства при этом обратил внимание на наличие у РФ современной техники, отметив ее эффективность

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов.

"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная", - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина. "Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет?" - полагает Путин.

При этом он обратил внимание на наличие современной техники у России: "У нас она есть, причем весьма эффективная". Для примера президент привел танк Т-90 "Прорыв". "Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", - уверен глава государства. "Но и противник производит современную технику", - заметил Путин.

По данным Telegram-каналов, на днях на линии фронта в Запорожской области была захвачена американская боевая машина пехоты Bradley.

10 июля руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщал ТАСС, что специалисты оборонно-промышленного комплекса приступили к изучению сбитой российскими силами ракеты Storm Shadow, которая была доставлена в Москву из Запорожской области.

12 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по обороне Андрею Картаполову проработать с Минобороны РФ вопрос организации выставки разбитой в боях техники НАТО у посольств стран, которые поставляют ее Украине. 21 июня врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что музеи уже направляют "заказы" на подбитые немецкие танки Leopard и другую технику, которую ранее передали Киеву его западные партнеры.

Как сообщил 11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Украина с начала своего "разрекламированного контрнаступления" потеряла более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения и не достигла целей ни на одном направлении. В числе потерь ВСУ Шойгу назвал 1 244 танка и других боевых бронированных машин, включая 17 немецких танков Leopard, 5 французских колесных танков AMX и 12 американских БМП Bradley.