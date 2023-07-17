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Военное обозрение

Раскрыто боевое оснащение перспективного польского фрегата Miecznik

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Иллюстративное фото.ru

Консорциум польских предприятий, отвечающих за разработку и постройку фрегатов проекта Miecznik, раскрыл данные, касающиеся снаряжения перспективного корабля, в частности ассортимент вооружений, планируемых к установке.

Оснащение прототипа

Прототип проекта Miecznik будет оснащен системой боевого управления CMS (Combat Management System), которая будет включать в себя необходимое программное обеспечение, 18 пультов операторов на [главном] командном пункте и 2 пульта на КП, а также систему передачи данных об оперативной обстановке.

Корабль будет иметь систему ракетного вооружения, состоящую из 4 ВПУ Mk 41 от Lockheed Martin по 8 ячеек каждая, и 4 спаренных ПУ для ПКР RBS-15 Mk 3E от SAAB. Mk 41 будут адаптированы для размещения зенитных ракет CAMM от MBDA по 4 единицы в ячейке. С развитием польско-британского сотрудничества по наземному ЗРК Narew в будущем возможна стрельба ракетами CAMM-ER (при условии адаптации к ним ПУ) и CAMM-MR (они еще разрабатываются). Также возможен вариант усиления противокорабельного вооружения путем добавления еще 4 спаренных ПУ для RBS-15.

Фрегат будет иметь артиллерийское вооружение, состоящее из одной 76-мм пушки OTO Melara Super Rapid Strales (от Leonardo), 2 комплектов корабельного вооружения OSU-35K (от PIT-Radwar) и крупнокалиберных пулеметов: 2 ручных WKM-Bm и 2 дистанционно управляемых ZSMU 1276 A3B (оба типа от ZM Tarnów).

Противолодочное вооружение будет состоять из двух спаренных легких торпедных аппаратов B515/2V, поставщик которых пока не выбран.

Прототип получит широкую номенклатуру оборудования для обнаружения угроз: радар дальнего действия Sea Master 410 от Thales; РЛС средней дальности NS58 от Thales; РЛС управления огнем STIR 1.2 EO Mk2 от Thales; системный интегратор TSA 6000 и транспондер TSC 4000 от Thales; 2 оптико-электронные системы наведения ZGS-35K для систем OSU-35K от PIT-Radwar; бортовую гидроакустическую станцию Blue Hunter от Thales; буксируемую ГАС CAPTAS-2 от Thales; батиметрический зонд от Thales; систему подводной связи TUUM-6 от Thales; ГАС DDS-03 для обнаружения водолазов от SAES.

Корабль также будет оборудован интегрированной системой РЭБ, интегрированной навигационной системой от PGZ Stocznia Wojenna на базе продукта канадской компании OSI и интегрированной системой связи от PGZ Stocznia Wojenna на основе разработок Rohde & Schwarz.

Источник изображения: topwar.ru

Серийные корабли без боевых систем

Однако все указанное снаряжение получит только прототип проекта Miecznik. Второй и третий фрегаты фактически получат только общие платформы: корпус, двигательные и общекорабельные системы, а также оборудование, требующее изначальной интеграции с корпусом.

Это весьма необычное и не практикуемое в мире решение, вероятно, продиктовано отсутствием финансовых средств. Это вызывает явное беспокойство, особенно учитывая судьбу строительства предыдущего корвета

- говорится в издании Defence24.

Речь идет о патрульном корабле ORP Ślązak проекта 621 Gawron, который изначально строился как корвет, но затем так и не получил ключевые боевые системы. Он не имеет возможности защищаться от ПВО, а также атаковать надводные, наземные и подводные цели. Его вооружение представлено только корабельной артиллерией.

Резка металла для прототипа проекта Miecznik должна состояться 16 августа 2023 года. Закладка киля запланирована на первый квартал 2024 года, а спуск на воду на третий квартал 2026 года. Сдаточно-приемочные и квалификационные испытания, а также передача прототипа флоту ожидаются в 2028-2030 годы. Второй и третий фрегаты должны пополнить ряды ВМС в 2030 и 2031 годах.

Фрегаты Miecznik срочно нужны польским войскам, причем будучи полностью вооруженными. Предполагаемые в настоящее время сроки их введения в строй в 2030-2031 годы не являются удовлетворительными с точки зрения возможностей польской обороны на море

- делается вывод в издании.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Mark 41
RBS-15
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
SAAB
Thales
Проекты
SSBN-X
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