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ТАСС

Сеул и Киев разрабатывают планы сотрудничества в оборонной промышленности

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Флаги Украины и Южной Кореи
Флаги Украины и Южной Кореи.
Источник изображения: mizez.com

Первый заместитель главы управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Ким Тхэ Хё отметил, что страна подготовила девять пакетов помощи украинской стороне

СЕУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Республика Корея и Украина разрабатывают планы сотрудничества в сфере оборонной промышленности в рамках "инициативы солидарности и мира на Украине".

Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на первого заместителя главы управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё.

Во время пресс-конференции по итогам саммита в Киеве в субботу президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил об "инициативе солидарности и мира на Украине", которая включает в себя южнокорейскую помощь в гуманитарной плоскости, в сфере безопасности и проектах восстановления республики. Ким Тхэ Хё отметил, что подготовлено девять пакетов помощи (по три на каждом направлении).

"В сфере безопасности мы увеличим военную помощь, планируем и разрабатываем сотрудничество в оборонных проектах между Украиной и Республикой Корея в средней и долгосрочной перспективе", - сообщил чиновник.

В субботу Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину после поездки в Польшу. Во время пресс-конференции по итогам саммита в Киеве он заявил, что увеличит военную помощь Украине, но ничего не сказал о поставках вооружений. В субботу до саммита сотрудник администрации Юн Сок Ёля сообщил, что южнокорейская сторона обсудит с Киевом меры по оказанию помощи, которые не будут противоречить принципам Сеула.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла миноискатели, бронежилеты и другое подобное военное снаряжение, но не снабжала Киев оружием. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружений в случае грубого нарушения законов войны. 

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Страны
Польша
Украина
Южная Корея
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