Российские военные на каменском направлении линии фронта в Запорожской области получили высокоточные боеприпасы.

Балицкий заявил о поступлении на фронт на Каменском направлении высокоточных боеприпасов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Российские военные на Каменском направлении линии фронта в Запорожской области получили высокоточные боеприпасы, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

"Что касается каменского направления, наши ребята получили высокоточные боеприпасы "Китолов-2М" и "Краснополь-М2", - написал Балицкий.

По его словам, боеприпасы предназначены для поражения бронированных целей и военных объектов.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.