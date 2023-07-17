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РИА Новости

Российские войска на Каменском направлении получили высокоточные боеприпасы

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Российские военные на каменском направлении линии фронта в Запорожской области получили высокоточные боеприпасы
Российские военные на каменском направлении линии фронта в Запорожской области получили высокоточные боеприпасы.
Источник изображения: © Фото : Балицкий Евгений/Telegram

Балицкий заявил о поступлении на фронт на Каменском направлении высокоточных боеприпасов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Российские военные на Каменском направлении линии фронта в Запорожской области получили высокоточные боеприпасы, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

"Что касается каменского направления, наши ребята получили высокоточные боеприпасы "Китолов-2М" и "Краснополь-М2", - написал Балицкий.

По его словам, боеприпасы предназначены для поражения бронированных целей и военных объектов.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Китолов-2М
Краснополь
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