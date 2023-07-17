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ТАСС

Эксперт допустил усиление давления НАТО на Турцию в вопросе пересмотра Конвенции Монтрё

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Британский эсминец Defender в проливе Босфор
Британский эсминец Defender в проливе Босфор.
Источник изображения: © REUTERS, Yoruk Isik

Анкара ранее неоднократно заявляла, что с начала СВО на Украине не пропустила в Черное море через Босфор ни один военный корабль, ссылаясь на предоставленное ей право в рамках этой конвенции

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс после саммита в Вильнюсе может усилить давление на Турцию, чтобы она пересмотрела позицию в отношении соблюдения Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы. Такое мнение высказал контр-адмирал ВМС Турции в отставке, основатель национальной морской доктрины "Голубая родина" Джем Гюрдениз.

"После саммита НАТО наша страна, переживающая серьезный экономический и финансовый кризис, вошла в опасный период, чреватый ее втягиванием под прямым давлением в активную фазу конфликта [на Украине] и оказанием давления в вопросе требований Конвенции Монтрё. Эту опасность должны понимать не только те, кто управляет Турцией, но и все ее граждане", - написал Гюрдениз в статье для портала Veryansın в воскресенье.

Власти Турции ранее неоднократно заявляли, что с начала специальной военной операции на Украине не пропустили в Черное море через Босфор ни один военный корабль, ссылаясь на предоставленное ей право в рамках Конвенции Монтрё. Таким образом, как подчеркивают в Анкаре, удалось предотвратить рост напряженности в Черноморском бассейне.

Гюрдениз с 1987 по 2011 год занимал различные должности в структурах ВМС Турции. Он является сторонником доктрины максимального расширения границ континентального шельфа республики. В 2011 году его арестовали на основании ложных показаний по делу о подготовке военного переворота, но в 2015 году оправдали. Отставной адмирал ранее высказывался за выход Турции из НАТО, которая, как считает он, несет угрозу его стране. 

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