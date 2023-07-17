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ТАСС

Экс-президент Чехии считает, что Россию спровоцировали на СВО

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Вацлав Клаус
Вацлав Клаус.
Источник изображения: lenta.ru

Вацлав Клаус ранее прогнозировал, что конфликт на Украине примет затяжной характер и может не завершиться еще длительное время

ПРАГА, 16 июля. /ТАСС/. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус (2003-2013) разделяет мнение американского профессора Джона Миршаймера, что РФ была спровоцирована на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Слова бывшего лидера республики привел в воскресенье новостной портал forum24.cz.

"Я читал [опубликованную недавно] статью одного из главных американских неореалистических комментаторов, профессора Джона Миршаймера из Чикагского университета, который над этим глубоко размышлял и не видит возможностей для перемен. Он говорит, что с начала конфликта пропагандировал мирные переговоры, но сейчас пессимистично настроен [по поводу их проведения]. Россия, согласно ему, была спровоцирована на эту войну, так как считала происходившее на Украине фатальной угрозой для своей безопасности. Этот взгляд на Западе разделяет меньшинство, но меньшинство очень рациональных людей. Я разделяю это мнение", - сказал Клаус.

Ранее Клаус прогнозировал, что конфликт на Украине примет затяжной характер и может не завершиться еще длительное время. Наибольшую выгоду от него, как он утверждает, получает Китай, укрепляя свои международные позиции, в то время как США сосредоточены на решении ситуации в Европе.

"Все стороны этого конфликта, а я всегда стараюсь объяснять, что это не две стороны (РФ и Украина - прим. ТАСС), но и Запад во главе с США, <...> инвестировали в конфликт столько, что почти [ничего] не могут уступить [сопернику]. Я все более пессимистичен", - сказал Клаус.

Позицию Клауса насчет конфликта на Украине не разделяют действующие руководители Чехии и его преемник на посту президента страны Милош Земан (2013-2023). Они придерживаются противоположного мнения и возлагают ответственность за происходящее на руководство РФ. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Чехия
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