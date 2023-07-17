Путин рассказал об ответе России на использование ВСУ кассетных боеприпасов

Путин: Россия имеет право зеркально ответить на применение ВСУ кассетных боеприпасов

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия оставляет за собой право зеркального ответа на применение против нее кассетных боеприпасов, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил фрагмент из беседы в своем Telegram-канале.

"До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но конечно, если они будут применяться против нас — мы оставляем за собой право на зеркальные действия", — сказал глава государства, добавив, что у России есть достаточный запас таких снарядов.

По мнению Путина, США решились на эти поставки не от хорошей жизни, а потому что сами испытывают дефицит боеприпасов.

"Украинская армия тратит за сутки боевых действий до пяти-шести тысяч, скажем, снарядов 155-миллиметрового калибра, а США производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", — сказал президент.

Он напомнил, что сама американская администрация называла использование кассетных боеприпасов преступлением.

"Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", — заключил Путин.

Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетные боеприпасы, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран.

В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.

По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.