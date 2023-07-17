Путин: РФ оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы как зеркальную меру

Президент России считает, что к поставкам такого оружия на Украину надо относиться как к преступлению

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил, что РФ оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их Украиной.

"В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали", - констатировал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.

"Но конечно, если они [кассетные боеприпасы] будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - заявил президент.

Глава государства уверен, что поставка на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением. "Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", - отметил Путин.

Он полагает, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы из-за общей нехватки снарядов. "Делают они [США] это [поставку кассетных боеприпасов на Украину] не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще", - считает президент РФ.

Путин напомнил, что "украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тыс. снарядов 155-го калибра, а США производят [их] 15 тыс. в месяц". "У них не хватает, и в Европе уже не хватает [снарядов]", - констатировал Путин. "Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", - указал он.

13 июля начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил, что Вооруженные силы Украины получили от США кассетные боеприпасы. Он не стал говорить, были ли применены эти боеприпасы.