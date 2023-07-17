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Известия.ru

Британский парламент раскритиковал систему госзакупок минобороны страны

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vuk Valcic

Представители парламента Великобритании раскритиковали государственную систему военных закупок, заявив, что она подвергает войска опасности быть вовлеченными в вооруженный конфликт с Россией. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчет парламентского комитета по обороне.

«Впервые после окончания холодной войны нам приходится сталкиваться с перспективой того, что мы можем оказаться вовлеченными в равноправный конфликт с Россией <...> В этих новых более сложных условиях нам нужна система оборонных закупок, которая может <...> снабжать наши вооруженные силы, чтобы сражаться и побеждать», — приводит издание информацию из отчета.

По данным газеты, парламентарии в документе заявили министерству обороны страны о необходимости «навести порядок» и внести улучшения в систему госзакупок, если оно хочет получить больше финансирования от казначейства и повысить военный потенциал Великобритании.

Так, в парламенте предложили 22 рекомендации по изменению обсуждаемого процесса, которые включают в себя более эффективное распределение средств. Например, предлагается купить не пять, а лишь три разведывательных корабля E-7 Wedgetail, объясняя это соотношением цены и качества.

Кроме того, по данным газеты, в отчете присутствует предупреждение о том, что из-за недостаточно быстрых и эффективных процессов оборонной закупки Великобритания рискует не выполнить обязательства перед НАТО по размещению бронетанковой дивизии.

Еще в январе этого года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британская армия в настоящий момент сильно отстает от остальных стран и нуждается в дополнительных вложениях. Он также отметил о невозможности восполнить нехватку вооружений мгновенно.

13 марта премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны в ближайшие два года повысит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд). Соединенное Королевство планирует довести свои военные расходы до 2,5% ВВП.

При этом страна продолжает активно поставлять вооружения Украине, несмотря на то, что это лишь сильнее подрывает ее собственные военные возможности. Так, 13 июня, телеканал Sky News сообщил, что Великобритания передаст Украине дополнительный пакет помощи на £92 млн, в который войдет ПВО. До этого, 11 мая, в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.


Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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