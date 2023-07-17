Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану

Кабул. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Российские власти пригласили представителя движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) на предстоящую встречу Московского формата по Афганистану, сообщил заместитель пресс-секретаря и помощник директора по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад.

"Посол России Дмитрий Жирнов накануне встретился с министром иностранных дел мавлави Амир Ханом Муттаки и представил информацию о предстоящей встрече Московского формата по Афганистану, а также пригласил министра иностранных дел принять участие в этой встрече", - сообщил Ахмад в социальных сетях.

Муттаки со своей стороны поблагодарил Россию за приглашение и добавил, что Московский формат играет важную роль в создании согласия в регионе. Министр уточнил, что афганское правительство (талибы) участвовало в предыдущих встречах в Москве.

"Министр иностранных дел Муттаки выразил надежду, что и Кабул, и Москва воспользуются встречей в рамках дипломатических отношений. Муттаки напомнил российскому послу (просьбу) облегчить выдачу виз, чтобы как бизнесмены, так и другие афганцы могли беспрепятственно ездить в Россию", - говорится в сообщении представителя радикального движения.

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе 2021 года, после того, как США и их союзники по коалиции, а также поддерживаемое ими правительство, спешно бежали из Афганистана после 20 летнего военного присутствия.