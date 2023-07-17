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ТАСС

WP: трудности ВСУ с преодолением минных полей выявили уязвимость западной техники

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Источник изображения: REUTERS/ Denis Balibouse

Газета The Washington Post отмечает, что попытки украинской армии наступать на российские позиции показало слабости боевых машин пехоты Bradley и германских танков Leopard

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Сложности, с которыми сталкиваются украинские военные при попытках преодолеть минные поля во время наступления на российские позиции, продемонстрировали уязвимость поставленных Западом боевых машин. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post.

Как отмечается в материале, "трудности Украины с минными полями выявили уязвимость бронетранспортеров и танков, особенно недавно поступивших американских боевых машин пехоты Bradley и германских танков Leopard". Издание напоминает, что данная техника должна была "сыграть ключевую роль" в украинском наступлении. В статье говорится, что эти машины "заслужили похвалу со стороны солдат, даже после подрыва на минах большинство находящихся в них людей выживает, получив лишь легкие ранения, однако одни лишь они не могут прорвать российскую оборону".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный ранее подчеркнул в интервью The Washington Post, что Киев нуждается в средствах дистанционного разминирования.

Запросы Киева

В статье приводится комментарий источника из числа украинских чиновников. По его версии, Киев получил менее 15% от тех объемов средств для разминирования, которые украинская сторона запросила у Запада перед началом контрнаступления. Он указал, что часть этой техники поступила лишь на прошлой неделе.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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