Реактивная помощь: какую угрозу представляет ракетный арсенал Украины

В распоряжении Киева есть боеприпасы советского и западного производства

В Вильнюсе завершился очередной саммит НАТО, который в чистом остатке вывел дополнительную военную помощь ВСУ поставками техники, боеприпасов и различной амуниции. Прояснения вступления Украины в Североатлантический альянс скорее не случилось, но военная помощь продолжается. А тут еще и премьер-министр Франции Макрон с ракетами SCALP подоспел. Как растет арсенал ракетных систем в распоряжении ВСУ и как это может помочь Киеву в наступлении, разбирались «Известия».

Советское наследие

В эпоху до специальной военной операции Украина располагала относительно ограниченным арсеналом ракетных систем родом из СССР. Самым мощным был мобильный ракетный комплекс «Точка» с дальностью действия до 120 км. Системы «Точка» и «Точка-У» имели как осколочно-фугасную, так и кассетную боевые части и применялись ВСУ в ходе СВО. Особенность «Точки» в том, что гарантийные сроки хранения и безопасного применения ракет этого комплекса, скорее всего, на сегодня уже исчерпаны.

Мобильный ракетный комплекс «Точка» Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

На Украине ведутся работы по созданию собственного ракетного комплекса класса российского «Искандера» — «Гром-2» с дальностью действия до 300 км, а может быть, и более. При этом в условиях СВО создание такого ракетного комплекса, проведение его испытаний и организация производства — почти невыполнимые задачи. Если что-то и удалось создать на Украине, то это единичные образцы, которые не могут сыграть сколь-нибудь значимой роли и оказать влияние на ход СВО.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Вторым классом ракетных систем, которые применяли ВСУ, были реактивные системы залпового огня, опять же доставшиеся в наследство с советских времен: крупнокалиберный «Смерч», «Ураган» и «Град». На базе системы «Смерч» на Украине создан более совершенный и относительно высокоточный комплекс «Ольха». До начала СВО он проходил испытания, и, возможно, какое-то количество ракет могло быть применено из пусковых установок «Смерч» в ходе операции. Опять же, тут основная проблема в том, что организация производства в условиях, когда любой объект, связанный с изготовлением ракет, может быть уничтожен.

Западные поставки

Получается, что только поставки готовых систем вооружения с Запада обеспечили ВСУ «товарные запасы» ракетного вооружения, которое, конечно же, пошло в бой. Первыми стали реактивные системы залпового огня HIMARS. В принципе, ничего особо удивительного — высокомобильная система с относительно высокоточными ракетами и цифровым контуром приема и передачи информации в режиме реального времени. Большой бонус дает оперативность обслуживания, но в действительности ракеты HIMARS — вполне поражаемые цели для системы ПВО. И «Торы», и «Буки», и «Панцири» и С-400 могут сбивать боеприпасы этих комплексов.

Реактивная система залпового огня HIMARS Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

То же самое относится и к «уникальным» франко-британским Storm Shadow и SCALP. Да, это неплохие современные крылатые ракеты воздушного базирования со сниженной радиолокационной заметностью и дальностью действия не менее 250 км. Они созданы в том числе для применения в условиях сильной противовоздушной обороны совместно с ложными целями и в условиях радиоэлектронного противодействия. Но их можно обнаруживать и сбивать. Хотя дальность их обнаружения снижается по сравнению со старыми типами крылатых ракет, это не «невидимки». Вопрос лишь в том, чтобы более или менее современный зенитный комплекс в боеспособном состоянии оказался на пути такой ракеты. А это уже вопрос и к организации ПВО, и к выбору целей для нанесения ударов.

Следует отметить, что выстраивание непробиваемой никакими средствами противовоздушной обороны возможно, но это очень сложная и затратная задача. Первый эшелон такой системы ПВО закрывает передовые порядки наших войск. Второй — логистические маршруты и первый эшелон ПВО. Третий закрывает, соответственно, и ПВО, и склады, и штабы. Четвертый повышает устойчивость третьего и обеспечивает поддержку всем предыдущим эшелонам силами и средствами. Везде работает единая информационная система, а также сочетание комплексов ПВО разной дальности действия. Всё как по учебнику на случай той самой большой войны, которую изучали наши командиры в 1990–2000-е годы. С поправкой на то, что сейчас 2020-е годы и у противника есть серьезное информационное обеспечение.

Крылатая ракета большой дальности Storm Shadow/SCALP воздушного базирования Источник изображения: Фото: REUTERS/Benoit Tessier

И на фоне вот такого противостояния нашей системы ПВО и западных ракет, которыми располагают ВСУ последние месяцы, в снабжении украинских формирований могут появиться новшества. Речь про американскую ракету ATACMS и про поставку из Польши ракет NSM. Польско-норвежские NSM — малогабаритные стелс-ракеты, которые еще сложнее сбивать. Баллистические ATACMS имеют такую высоту полета, что способны перелететь защитный купол систем ПВО типа С-400. Следовательно, такого рода ракеты надо встречать на конечном этапе их полета, то есть непосредственно около потенциальных целей. А значит, прикрывать системами ПВО последнего рубежа обороны типа «Панцирь» нужно все значимые объекты. И тут есть коллизия: по размещению систем ПВО противник может начать определять значимость тех или иных объектов. А наличие обороны будет преодолевать массированным применением с разных направлений.

Еще один вариант противодействия — не позволять разведке противника определять важные цели. Как выбирают цели для ракетных ударов ВСУ? Считается, что украинская разведка пользуется западными техническими средствами, данными космической разведки и агентурными возможностями. Как определить, что в том или ином здании находится штаб? Анализ перемещения автомобилей, наличие сеансов радиосвязи с закрытыми каналами, детальный анализ сотовой связи. Да, все эти данные нужно получить. Но если к такой информации будет доступ, то только комплексный подход к выстраиванию обороны — информационной, противовоздушной, общей — может закрыть подобные бреши и не позволит ВСУ выбрать цели для ударов.

Баллистическая ракета малой дальности ATACMS Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Пренебрежение маскировкой и информационной безопасностью в самом широком смысле пополняет список целей для ракетных ударов. И в такой системе обороны зенитные комплексы — лишь один из важных компонентов, не более. Если противник точно знает, где важная цель, то защитить ее может только мощная ПВО. Либо надо ухудшить возможности противника по определению точек. Одно другому не противоречит, так как, собственно, в сегодняшних ракетах ВСУ нет ничего сверхъестественного и никакого «чудо-оружия» не существует.

Дмитрий Корнев