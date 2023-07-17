"Пусть Украина будет нам уроком": в Италии подвели итоги саммита НАТО

Несмотря на показное единство и пафосные речи участников, в Вильнюсе НАТО доказала, что неспособна гарантировать безопасность своих союзников и Европы, пишет IFQ. Украину заверили в поддержке, но обрекли на незавидную перспективу полного уничтожения. И вот какие доводы приводит автор статьи.

Итак, что же оставил нам "исторический" саммит НАТО в Вильнюсе? А оставил он нам ровно то, что мы видели и слышали, то, чего мы не видели, и то, что мы увидим, начиная с сегодняшнего дня. Мы видели объятия и поцелуи, групповые фотографии, фотографии вдвоем и втроем, слышали триумфальные заявления союзников о единстве и слезную поддержку Украины. Все по сценарию: и вытянутое лицо Эрдогана, и недоуменное — Байдена, и ликующее и даже озорное — генерального секретаря Столтенберга.

Мы не увидели и не услышали ни условий, выдвинутых Эрдоганом Швеции в обмен на снятие оговорки о ее приеме в НАТО, ни условий, выдвинутых Зеленскому, чтобы он сделал хорошую мину при плохой игре, ни даже намека на полезность конфликта и его окончание. Формальные обещания, данные Швецией Турции, на самом деле являются первыми предупреждениями о потере суверенитета, которым должны подчиниться все нынешние и будущие страны-члены. Внутренняя безопасность Турции превалирует над внешней безопасностью НАТО, а Швеция и Финляндия, возможно, еще не осознали этого.

Несмотря на демонстрацию единства, НАТО по-прежнему расколота, как сообщает New York Times, именно по украинскому вопросу, но прежде всего по ситуации с безопасностью в Европе. Утверждение, что "вступление Украины в НАТО укрепит европейскую и мировую безопасность", как пафосно заявляли некоторые верные союзники, опровергнуто. Над головой Зеленского висит "топор войны", которую он вынужден вести с пониманием того, что не сможет в ней победить, а на шее удавка демократизации, намекающая на то, что Украина объявлена недемократической страной, которую терпят до тех пор, пока длится конфликт. Киевский режим находится под пристальным наблюдением и тайным контролем, поэтому нацистская символика на форме украинских боевиков исчезла, но осталась в татуировках и политической риторике. Заявление Украины, что она сражается за Запад и не должна никого благодарить, оказалось несостоятельным. Зеленский показывает силу лишь перед зарубежной публикой, а у себя дома его позиции чрезвычайно слабы. И даже не столько в части поддержки со стороны населения, которое по-прежнему считает его единственным, кто способен обеспечить приток денег и оружия, сколько перед лицом властных структур, которые лучше него знают, кому и как должны доставаться деньги и оружие.

В Вильнюсе была подтверждена позиция "Большой семерки" в Японии в мае прошлого года, и никто не говорил о том, что уже обсуждалось и было одобрено в Лондоне на Конференции по восстановлению Украины, которая прошла 21-22 июня. На майском саммите G7 так называемые великие державы еще раз уверили Киев в своей поддержке "в течение всего необходимого времени", но не уточнили, имеется ли в виду время, необходимое для победы Украины или для ее уничтожения. В Лондоне сомнения были развеяны: "необходимое время" — это время структурного, экономического и политического разрушения страны и Европы.

Под умелым и небескорыстным руководством британского премьера в Лондоне собралась множество лидеров мирового, государственного и частного бизнеса от имени более 400 компаний и 59 государств. По итогам конференции почти 500 мировых компаний из 42 стран подписали "Бизнес-соглашение по Украине", направленное на привлечение инвестиций еще до окончания конфликта. Частные корпорации, экономические, промышленные и финансовые институты взяли на себя обязательства по реализации долгосрочных проектов, которые будут развиваться в их интересах. Среди них особо выделяются основные бенефициары санкций против России с начала боевых действий: Nokia, Siemens, Sanofi, Philips, Hyundai и Uber.

Среди финансовых корпораций нельзя не отметить инвестиционный фонд BlackRock, совладелец 17 тысяч компаний, крупнейший банк США Jp Morgan Chase и крупнейшая консалтинговая компания в области экономики и финансов McKinsey. Очевидно, что американские и британские институты и финансисты стоят в первых рядах и уже дали понять, что будущие инвестиции отвечают их интересам. В частности, Великобритания взяла на себя роль гаранта по кредитам Всемирного банка на сумму 4 миллиарда фунтов стерлингов, в том числе через собственные страховые компании Aon и Lloyd's. США обязались выделить 75 миллиардов долларов на помощь и вооружение с тем ограничением, что бóльшая часть этих поставок будет осуществляться американскими компаниями. ЕС собирается инвестировать 80 миллиардов долларов в период с 2024 по 2027 год, причем большая часть этих средств будет предоставлена в виде займа с процентами. То же самое произойдет и с Международным валютным фондом, который уже навязал Украине структурные реформы в сфере труда и открытия рынков.

Эти реформы президент Янукович в свое время категорически отверг, "потому что они нанесли бы ущерб трудящимся и легли бы тяжким бременем на украинские семьи". Огромная масса денег, необходимая для так называемого восстановления, может быть получена только от стран, взявших на себя эти обязательства, путем увеличения их государственного и внешнего долга. Частные же инвесторы рассчитывают только на уверенность в получении прибыли, которую никто не может гарантировать и неполучение которой в любом случае ударит по всей западной экономике. Предложенный выход из ситуации состоит в том, чтобы заставить Россию заплатить за все с помощью различных более или менее законных схем. Со своей стороны, Россия не имеет ни желания, ни средств платить и не может отказаться от применения силы для закрепления за собой тех или иных территорий.

На саммите НАТО, которая по своей сути является военным альянсом, были поданы неутешительные сигналы для Европы и самой Украины. В обещании военной поддержки Киеву не учитывается, что ему нужно не только оружие, но и бойцы, а о них НАТО и речи вести не может из-за боязни расширения конфликта. Обещание предоставить оружие, которое почти все европейские члены НАТО считают незаконным, — так называемые кассетные бомбы — не будет иметь решающего значения и более того даст России право на ответные действия теми же средствами. Не то чтобы Москва в этом нуждалась, но это еще один шаг к эскалации конфликта.

Подразумевается, что Украина будет использовать такое оружие против российских войск, контролирующих территорию, которую она считает своей, а значит, и против гражданского населения, которое там живет. Кассетные бомбы известны как оружие низкой точности, характеризующееся большим количеством неразорвавшихся боеприпасов (40%) и возможностью длительного пребывания в земле. На самом деле это средство массового поражения, направленное в первую очередь против мирного населения как во время, так и после окончания военных действий. Весьма великодушное условие, выдвинутое НАТО Украине, — вступление в альянс после "окончания конфликта" — является для США единственной гарантией того, что они не будут втянуты в региональный конфликт. Но это не работает в случае тех стран, которые, несмотря на принадлежность к НАТО, намерены вмешиваться самостоятельно, более или менее открыто и не стесняются об этом заявлять, например, Польша и Великобритания.

Для Европы "победа" Украины и ее вступление в НАТО без поражения России и взятия под контроль ее обычного вооружения и ядерного арсенала повлечет за собой вооруженный раскол континента, что уже в общем-то произошло, но еще добавится отягчающий фактор — неразрешенный тлеющий конфликт. В Вильнюсе НАТО доказала, что она не в состоянии гарантировать безопасность своих союзников и Европы в целом. Все, что она может сделать, — это продолжить политически подготовленный и спровоцированный конфликт. Близость НАТО к границам России и Белоруссии означает размещение оружия и войск на Украине с гарантией перманентного конфликта в Европе и определенно с участием Европы на уровне обычного и тактического ядерного вооружения.

Украина получила оплеуху в виде неопределенности вступления в альянс, "когда будут подходящие условия" или "когда закончится конфликт", несмотря на все заверения, которые она получала с 2008 г. Киев на самом деле поставили в безвыходное положение. Украина должна победить, но не может сделать это в одиночку, а помощи извне недостаточно. В противном случае Зеленскому придется договариваться с Россией и США, если последние это позволят, отказавшись от части территорий, на которые он сейчас претендует, а также от присвоенного ему образа борца за цивилизацию.

Наиболее конкретная перспектива является наименее благоприятной: конфликт будет продолжаться на истощение. У украинцев будет снижаться количество населения и моральный дух. Миллиарды испарятся. Европейская безопасность будет под угрозой, условия мира будут неудобны всем. Восстановление Украины будет дискредитировано, а конфликт с Россией выльется для обеих сторон в серию провокаций, вторжений, "инцидентов", терактов, "народного сопротивления", ограничения экономики и свобод, попыток переворота. Все это всегда сопровождается попустительством и коллаборационизмом с врагом. Украина пусть послужит нам всем уроком.

Автор статьи: Фабио Мини (Fabio Mini)