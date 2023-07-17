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Военное обозрение

В США началось серийное производство легких танков M10 Booker

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания General Dynamics Land Systems, известная производством многих типов бронированных боевых машин, таких как танки M1 Abrams и колесные бронетранспортеры Stryker, начала выпускать легкие танки M10 Booker, предназначенные для огневой поддержки пехоты.

Как сообщается в издании Shephard Media, первый контракт на сумму в $257,6 млн предусматривает выпуск первой серийной партии из 26 экземпляров. Эти машины будут производиться в рамках так называемой стадии LRIP (Low Rate Initial Production), то есть войдут в состав «партии внедрения».

M10 Booker был разработан в рамках программы Mobile Protected Firepower для поддержки подразделений легкой пехоты.

В M10 используется корпус, спроектированный с нуля, на котором установлена башня, являющаяся уменьшенным и лишенным массивных модулей композитной брони вариантом башни танка M1A2 Abrams. В качестве основного вооружения выступает 105-мм пушка М35, соединенный с ней 7,62-мм универсальный пулемет М240 и закрепленный у командирского люка 12,7-мм крупнокалиберный пулемет М2А1.

Машина названа в честь двух американских военных-однофамильцев. Один из них, штаб-сержант Stevon A. Booker, погиб в Ираке в 2003 году, второй, рядовой Robert D. Booker, - в Тунисе в 1943 году.

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Страны
Ирак
США
Тунис
Продукция
M1 Abrams
Stryker
Компании
General Dynamics
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