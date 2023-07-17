Войти
Известия.ru

Маск назвал лицемерием решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине

275
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

Маск о поставках кассетных боеприпасов Украине: судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 15 июля заявил, что поставка Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву является лицемерным поступком.

По его словам, США всегда осуждали тех, кто использует кассетные боеприпасы, однако сами передали снаряды для их применения в зоне боевых действий.

«Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — прокомментировал Маск решение Соединенных Штатов на своей странице в Twitter.

Помимо этого, американский предприниматель указал на негативные последствия поставок Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что «ничего хорошего из этого не выйдет».

13 июля Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что передача кассетных боеприпасов обречена на провал. Это решение не поддержали многие страны и представители США, отметила дипломат. По ее словам, поставки этих снарядов угрожают мирному населению и эскалации конфликта.

Так, 11 июля город Токмак Запорожской области уже был обстрелян кассетными боеприпасами. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Еще 7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверял, что Вашингтон получил от украинской стороны письменные гарантии, что эти снаряды якобы будут применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения.


Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Греция
Грузия
Латвия
Польша
Россия
Румыния
Сербия
США
Турция
Украина
Финляндия
Эстония
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
10.07.2023
Члены конгресса США выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине
10.07.2023
В США заявили об обещании Украины ответственно использовать кассетные боеприпасы
03.07.2023
Военный эксперт оценил планы США передать Украине кассетные боеприпасы
26.06.2023
Пентагон заявил, что Украине пригодились бы кассетные боеприпасы
26.06.2023
Politico узнала позицию США по поставкам кассетных боеприпасов Украине
20.10.2011
Россия занимает первое место по объему экспорта вооружений в страны на постсоветском пространстве по периоду 2003-2010 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 10:05
  • 53139
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.07 06:49
  • 1
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 16.07 21:04
  • 7
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 16.07 20:37
  • 3
В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению
  • 16.07 19:03
  • 1
Virgin Galactic проведет второй коммерческий полет в августе
  • 16.07 10:51
  • 3
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 15.07 22:44
  • 4136
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.07 20:43
  • 34
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 15.07 17:52
  • 22
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 15.07 17:46
  • 2
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 15.07 09:36
  • 8
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 14.07 15:21
  • 0
Смех и слезы: разоблачение реального положения дел в польской полиции
  • 14.07 15:15
  • 1
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 14.07 13:58
  • 1
ВСУ безуспешно попытались атаковать российский корабль в Черном море
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214