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Известия.ru

Военный сообщил об исчезновении западной техники ВСУ на угледарском направлении

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert

Военный с позывным Зима сообщил об исчезновении западной техники ВСУ на угледарском направлении

Российские военные обратили внимание на исчезновение на угледарском направлении ранее присутствовавшей там в большом количестве западной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 июля рассказал командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным Зима.

Он отметил, что украинские военные пытались прорваться в районе Новодонецкого и других населенных пунктов, используя военные машины из иностранной помощи других стран.

«Первые недели-полторы противник использовал иностранную технику для продвижения, тактика действия была его: на бронетехнике подъехать, высадить десант, прорваться. После того как они понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники на данный момент мы не наблюдаем», — цитирует комбата «РИА Новости».

По словам командира, ВСУ «выдыхаются», что видно из анализа прошедших за месяц боевых действий. Однако в общем ситуация на угледарском направлении продолжает оставаться сложной. Попытки противника наносить удары из артиллерии на всей глубине обороны пресекает контрбатарейная борьба артиллерии ОБТФ «Каскад», отметил военный.

Ранее, 4 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром. Как отметил корреспондент, 72-я механизированная бригада ВСУ настойчиво пытается вскрыть российскую оборону под Угледаром. Танковые экипажи работают с закрытых позиций и наносят точечные удары по позициям ВСУ.

11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы в ходе СВО продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, значительно снижая наступательный потенциал противника.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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