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Интерфакс-АВН

Глава Евросовета пригласил Алиева и Пашиняна на очередную трехстороннюю встречу "после лета"

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Глава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель.
Источник изображения: Leon Neal/ Getty Images

Баку. 15 июля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Глава Евросовета Шарль Мишель назвал плодотворной прошедшую в Брюсселе трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

"Сегодняшняя встреча была очень плодотворной", - сказал Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам трехсторонней встречи.

По его словам, в ходе встречи главы двух стран в очередной раз подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года, а также территориальной целостности и суверенитету.

"Мы только закончили шестую встречу. Она была очень плодотворная. Мы проходим через очень важный период в наших усилиях", - отметил Мишель.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
Евросоюз
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