Глава Евросовета пригласил Алиева и Пашиняна на очередную трехстороннюю встречу "после лета"

Баку. 15 июля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Глава Евросовета Шарль Мишель назвал плодотворной прошедшую в Брюсселе трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

"Сегодняшняя встреча была очень плодотворной", - сказал Мишель, выступая с заявлением для прессы по итогам трехсторонней встречи.

По его словам, в ходе встречи главы двух стран в очередной раз подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года, а также территориальной целостности и суверенитету.

"Мы только закончили шестую встречу. Она была очень плодотворная. Мы проходим через очень важный период в наших усилиях", - отметил Мишель.