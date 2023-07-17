Британский вице-маршал призвал предоставить России гарантии безопасности

Белл: в случае патовой ситуации на Украине Западу придется гарантировать безопасность РФ

МОСКВА, 15 июля/ Радио Sputnik. В случае патовой ситуации на Украине НАТО должно будет дать России гарантии безопасности, считает отставной вице-маршал британских ВВС Шон Белл.

"Если Украина или Россия не "победят" и не достигнут своих стратегических целей, конфликт завершится только соглашением, достигнутым путем переговоров", – говорится в статье Белла для Sky News.

По его словам, в этом случае обе стороны захотят убедиться, что их проблемы в области безопасности могут быть удовлетворены, прежде чем согласятся вести содержательный диалог.

"Если мы хотим обеспечить мир, необходимо успокоить российские опасения по поводу безопасности", – отметил Белл.

Ранее радио Sputnik писало, что в Крыму высказались о будущем Украины.