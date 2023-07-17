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Военное обозрение

В Британии начались испытания нового бронетранспортера Boxer

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Источник изображения: topwar.ru

Boxer, новое поколение вездеходных бронированных машин британской армии, должно пройти серию промышленных испытаний, начиная с этого месяца. Boxer позиционируется как высокомобильная, защищенная модульная колесная машина 8х8, предназначенная для выполнения различных функций в составе механизированной пехоты.

Британская армия выбрала Boxer в 2018 году для замены БМП Warrior. В соответствии с контрактом, заключенным с немецким производителем Boxer, в стране будут созданы мощности по его выпуску.

Машины Boxer предназначены для включения в состав боевых групп бронетанковой бригады. Структура этих групп рассчитана на быстрое развертывание на больших расстояниях и действия в различных условиях местности. Машины будут использоваться для переброски войск на передовую.

Он станет отличным дополнением к вооруженным силам. Его низкая потребность в материально-техническом обеспечении, радиус действия и мобильность обеспечивают его актуальность для любого глобального сценария, требующего быстро развертываемой массы пехоты

- заявляют военные британской прессе.

Армия получит четыре варианта Boxer: бронетранспортер для пехоты, специализированный БТР, командный пункт и медицинская машина.

Несколько стран НАТО, включая Германию, Нидерланды и Литву, уже имеют на вооружении ряд вариантов Boxer.

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Страны
Великобритания
Германия
Литва
Нидерланды
Продукция
Boxer GTK
Проекты
NATO
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