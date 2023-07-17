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Военное обозрение

Пентагон ищет способы поражения российских ударных беспилотников автономного действия

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска в ходе военного противоборства с ВСУ активно применяют ударные беспилотники «Герань-2». На этом фоне Минобороны США начал искать способы их поражения.

Чтобы противостоять сложной угрозе, исходящей от БПЛА автономного действия, наиболее проявившей себя на Украине за последний год, Пентагон решает, как их победить

- отмечается в американской прессе по поводу испытаний, развернувшихся на полигоне Юма в Аризоне.

Компании представили свои средства борьбы с БПЛА так называемой «3-й группы», то есть запрограммированные на полет без контроля со стороны оператора после запуска.

В ходе испытаний состоялась демонстрация мощной микроволновой системы мобильного радиочастотного подавителя UAS от Lockheed Martin (MORFIUS) и двух кинетических изделий – легкой многоцелевой ракеты Thales (LMM) и усовершенствованной системы высокоточного оружия поражения (APKWS).

MORFIUS – это БПЛА, который подлетает близко к вражеской цели и поражает ее с помощью электромагнитного импульса. LMM – это ракета с лазерным наведением, которая уничтожает угрозы боевой частью, срабатывающей от бесконтактного взрывателя, когда она оказывается достаточно близко к цели. APKWS создана на базе 70-мм ракеты Hydra с комплектом лазерного наведения и бесконтактным взрывателем.

Возможности всех этих изделий были протестированы на дальности примерно в 4 км.

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Россия
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Thales
Проекты
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