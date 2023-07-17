Макрон собирается поставить еще больше дальнобойных ракет на Украину

Макрон хочет получить свой кусок по результатам прокси-войны

Несмотря на потери армии Украины в контрнаступлении, Макрон требует от союзников делать еще больше для поддержки Украины. От Франции он пошлет 500 крылатых ракет SCALP. Как гиена, почуявшая кровь, он ждет приближения конца России и готовится к дележу туши медведя, иронизирует AgoraVox. Но царь леса здоров, и не собирается делиться добычей.

Макрон считает себя полководцем в борьбе с Россией? Именно так можно подумать, если прочитать его короткие фразы, сказанные на саммите "аутсайдеров" в Вильнюсе.

Макрон утверждает, что "время играет в пользу Украины", в то время как все происходит с точностью до наоборот. Запад погружается в экономический кризис, арсеналы и государственная казна опустошаются гораздо быстрее, чем пополняются, российская промышленность продолжает производить оружие и боеприпасы, и главное, человеческие ресурсы на Украине истощаются с каждой атакой на российские оборонительные рубежи.

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Не обращая внимания на то, что на самом деле происходит в мире, наш новоиспеченный военачальник продолжает свои заявления: "Крайне важно, чтобы союзники продолжали делать все возможное для поддержки Украины, что мы и делаем, и благодаря постоянной поддержке Украина должна добиться успехов в борьбе с Россией". Эту же идею в точности и дословно передают и журналисты с телеканала LCI, Украина вскоре добьется успехов в борьбе с Россией при поддержке Запада. Но в реальности и на поле боя все выглядит немного сложнее. Западная помощь накапливается в виде обгоревших БМП "Брэдли" и танков "Леопард" на полях сражений, которые русские теперь называют Брэдли-сквер. Что касается территориального продвижения, то украинцы за 5 недель принесли в жертву более 26 000 человек и так не вышли на первую линию обороны.

"Положение Москвы крайне нестабильно, и наша поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока длится это вторжение… очень важно, чтобы союзники продолжали делать все возможное для оказания необходимой помощи Украине", — решительно настаивает Макрон. Но столкнувшись с предполагаемой нестабильностью Москвы, у Запада уже не хватает дополнительного вооружения для поставок на Украину. И если сами западные войска не будут введены в страну, реальных средств для обеспечения поддержки Киева останется немного. И, даже если Франция поставит 500 новых дальнобойных ракет SCALP, это не сможет существенно повлиять на ход военных действий.

"Мы должны делать все возможное, и именно сейчас во время этого контрнаступления, я решил поставить на Украину крылатые ракеты SCALP". Таким образом, наш новоявленный военачальник хочет воспользоваться моментом, предполагаемой слабостью России, и рвануть вперед! Как гиена, учуявшая раненого, он вызвался помочь, чтобы получить часть добычи. Но что делают его советники? Все ли они так же слепы и глухи, как он, или все только и делают, что слушают безудержную пропаганду телеканала LCI?

Макрон продолжает утверждать, что Россия уязвима в военном отношении, отсюда и его желание поставить новое оружие, чтобы нанести последний и решающий удар.

Здесь уместно сделать паузу и вспомнить все, что было написано, и в частности, всех тех, кто говорил, что Запад будет бороться с Россией до последнего украинца. Слова Макрона должны быть помещены именно в этот контекст! Макрон подтверждает все наши предположения, подтверждает желание Запада одолеть Россию с помощью прокси-войны на Украине. Он, кажется, убежден, что череда исторических событий уже подходит к концу, что медведь ранен и что время его смерти близко, отсюда и его особая храбрость в высказываниях.

Вернуться к реальности будет непросто! А отобрать кусок добычи у медведя будет почти невозможно.

В среду в Вильнюсе Макрон подчеркнул, что "Россия нестабильна в ​​политическом и военном отношении и что вскоре она поймет, что Запад сильнее и полон решимости оказывать долгосрочную поддержку Украине… Россия уже показала первые признаки раздробленности". Если бы все это не было так драматично, то над высказываниями Макрона в СМИ, можно было бы смело смеяться. Своим поведением он напоминает петуха, который хорохорится на заднем дворе!

Пока коалиция из более чем 30 стран воюет против России на территории Украины, Россия успела опустошить добрую часть западных арсеналов и оставила Запад почти без запасов оружия! Какое поразительное доказательство нестабильности и раздробленности.

Но еще удивительнее, что европейские и американские политические и военные деятели, во главе с Макроном, похоже, принимают пропаганду "политических подпевал" из СМИ за чистую монету.

Макрон утверждает, что Россия находится на последнем издыхании, но в то же время контрнаступление, которого потребовали от Украины ее хозяева в НАТО, стоило жизни 26 000 человек всего за 5 недель на рубежах российской обороны. Безумие или отчаяние заставляет Макрона говорить столь безрассудно?

Если Россия так нестабильна, как утверждает Макрон, и находится почти на грани распада, то почему НАТО планирует организовать долговременную военную и финансовую помощь?

Если Россия настолько уязвима, если поражение Путина произойдет в ближайшие два-три дня, как все уверяют, то почему они планируют всю эту долговременную помощь?

Макрон указывает на слабость России, в то время как сам не в состоянии обеспечить гражданский мир во Франции!

Россия настолько слаба, уязвима и находится на волоске от гибели, что Запад вынужден поставлять кассетные бомбы, которые запрещены во всем мире!

И уже верхом безрассудства является заявление: "У Украины есть прекрасное будущее, а Россия после этой столь тяжело проигранной войны против Украины войдет в число государств, поглощенных историей"!

Саммит в Вильнюсе закончился, а Зеленский уехал ни с чем! В попытках обосновать отказ от присоединения Украины, НАТО лишь подтверждает свою неспособность справиться с Россией!

Украина была обязана достичь результатов в борьбе против России, это было условием ее вступления в НАТО. Но контрнаступление провалилось, и в итоге НАТО придется учесть, что Россия совсем не ослаблена!

Если бы было иначе, Украина была бы принята в НАТО, и, в свою очередь, НАТО могло бы применить знаменитую статью 5 - прямое объявление войны России.

Так во что же играет Макрон? В то время как НАТО признает способность России к сопротивлению, Макрон предпочитает играть роль фанфарона.

Автор: chapoutier