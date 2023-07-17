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ТАСС

Зеленский подтвердил передачу Сеулом Киеву техники для разминирования

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Yves Herman

По словам президента Украины, стороны также работают над "конкретными направлениями восстановления страны"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Южная Корея начала передавать Украине транспорт и технику спецназначения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем.

12 июля в ходе саммита стран НАТО и их партнеров в Вильнюсе южнокорейский лидер сообщил, что Республика Корея в этом году поставила Киеву оборудование для разминирования, машины скорой помощи, а также предметы гуманитарного характера. "Уже выполняются договоренности о передаче транспорта и техники специального назначения, в том числе машин для разминирования", - подтвердил Зеленский.

Он также отметил "новые инициативы" Южной Кореи относительно "финансовой, технической, гуманитарной помощи Украине". По его словам, стороны работают над "конкретными направлениями восстановления Украины", в частности Зеленский пригласил Республику Корея принять участие в создании реабилитационных центров.

"Мы обсудили и экономическое сотрудничество - это и энергетика, и транспорт в целом, железная дорога, создание производств на Украине, локализация, а также макрофинансовая сфера. По каждому из этих направлений нам точно есть что делать вместе", - сказал Зеленский.

В субботу Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину после поездки в Польшу. Ранее сотрудник администрации южнокорейского лидера сообщил, что южнокорейская сторона в ходе визита президента на Украину обсудит с Киевом меры по оказанию помощи, которые не будут противоречить принципам Сеула.

Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие. Во время пресс-конференции по итогам саммита в Киеве с украинским коллегой Юн Сок Ёль заявил, что нарастит военную помощь Украине. 

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Страны
Польша
Украина
Южная Корея
Проекты
NATO
ОНД
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