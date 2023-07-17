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Военное обозрение

Британия закупила систему противоракетной обороны Trophy для танков Challenger 3

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Источник изображения: topwar.ru

Британское правительство заключило контракт на сумму 20 млн фунтов стерлингов, предусматривающий закупку противоракетной системы активной защиты Trophy для проведения испытаний танков Challenger 3.

Уникальной особенностью КАЗ является его способность обнаруживать приближающуюся ракету менее чем за секунду и контратаковать [угрозу] собственными боеприпасами, определяя источник вражеского огня для немедленного реагирования

- указывается в издании UK Defence Journal.

На днях завершились испытательные стрельбы Challenger 3 [видимо, из новой 120-мм пушки L55A1]. Теперь предстоит протестировать системы, отвечающие за оборону нового танка 4-го поколения. Демонстрационный этап испытаний планируется начать в 2024 году, при этом они будут проходить как на заводе израильской компании Rafael Defence Systems, так и на полигонах Британии.

Закупка КАЗ укрепляет устойчивую уверенность Британии в сохранении наших ведущих в мире возможностей в области ведения сухопутной войны и помогают гарантировать, что Challenger 3 будет обладать исключительным потенциалом

- отметил Джеймс Картлидж, министр по оборонным закупкам.

Challenger 3 – это проект глубокой модернизации танков Challenger 2, который реализуется при участии немецкой компании Rheinmetall и британской BAE Systems.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Challenger 2
Компании
BAE Systems
Rafael
Rheinmetall
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