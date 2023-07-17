Британия закупила систему противоракетной обороны Trophy для танков Challenger 3

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Британское правительство заключило контракт на сумму 20 млн фунтов стерлингов, предусматривающий закупку противоракетной системы активной защиты Trophy для проведения испытаний танков Challenger 3.
- указывается в издании UK Defence Journal.
На днях завершились испытательные стрельбы Challenger 3 [видимо, из новой 120-мм пушки L55A1]. Теперь предстоит протестировать системы, отвечающие за оборону нового танка 4-го поколения. Демонстрационный этап испытаний планируется начать в 2024 году, при этом они будут проходить как на заводе израильской компании Rafael Defence Systems, так и на полигонах Британии.
- отметил Джеймс Картлидж, министр по оборонным закупкам.
Challenger 3 – это проект глубокой модернизации танков Challenger 2, который реализуется при участии немецкой компании Rheinmetall и британской BAE Systems.