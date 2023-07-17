Ходаковский написал о важности и дефиците на фронте БПЛА «Ланцет» и средств контрабатарейной борьбы

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В настоящее время на фронте очень хорошо показывают себя управляемые БПЛА «Ланцет», атаки которых причиняют противнику большой урон. Об этом пишет в своем Telegram-канале заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР.

Экс-комбриг «Востока» доволен БПЛА «Ланцет». Однако, по словам Ходаковского, их не столь много, и они дороги. Дороговизну и нехватку подобных барражирующих боеприпасов офицер тоже считает серьезной проблемой наших войск. Но решение этой проблемы есть.

Именно с этой приоритетной целью мы создавали фонд. Оказывается, тот же Ланцет может быть в десятки раз более дешёвым. Может, статистика немного изменится в сторону "пробелов" из-за более простых решений, но количество применений возрастёт кратно

- подчеркивает Ходаковский в своем Telegram-канале.

Выявляет офицер и некоторые проблемы, о которых и ранее говорили многие военачальники и военкоры. Прежде всего, это дефицит средств контрбатарейной борьбы, а ведь от осколков вражеских снарядов чаще всего и погибают или калечатся российские военнослужащие. Из-за проблем с контрбатарейной борьбой, считает Ходаковский, расчеты ВСУ часами остаются на тех же позициях.

Но даже в такой ситуации, пишет бывший командир «Востока», очевидна несопоставимость потерь у противника и в наших подразделениях. Как пишет Ходаковский, если ВСУ и далее будут следовать прежней стратегии контрнаступления, у них скоро будет явный дефицит мест в госпиталях и даже на кладбищах, причем при отсутствии реальных результатов на фронте. У российских войск потери есть, но они несопоставимы, пишет полковник.