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Военное обозрение

Западная пресса: Существует вероятность вовлечения Японии в конфликт вокруг Тайваня

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Источник изображения: topwar.ru

Американские и японские военные чиновники уже на протяжении более года прорабатывают план действий на случай возможного «вторжения» Китая на Тайвань, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Как уточняет издание, по-прежнему остаётся неясным вопрос о том, будет ли Токио в конечном итоге вовлечён в конфликт.

В то же время, отмечают авторы публикации, Штаты стремятся втянуть Японию в потенциальные боевые действия, надеясь, таким образом, выступить в качестве противовеса КНР. Тем не менее, японские власти пока что не спешат давать каких-либо конкретных обещаний по этому поводу. Кстати говоря, Вашингтон уже «подбивал» Токио на то, чтобы последний рассмотрел возможность «осуществлять слежку за китайскими подводными лодками» около острова.

Также в материале авторы заостряют внимание на том, что руководство Соединённых Штатов ждёт от Японии большей прозрачности по данному вопросу. Более того, согласно информации, предоставленной источниками WSJ, последняя может пойти на встречу США путём оказания им помощи в виде поставок военного топлива и других материалов. Как отметили в Пентагоне, американские власти высоко оценили интерес, проявленный данной азиатской страной в этом направлении, поскольку её активная роль позволит усилить «сдерживание» Пекина.

Напомним, что буквально на днях в медиапространство просочилась информация об усилении китайской военной активности в самых «чувствительных» районах вокруг Тайваня. Речь идёт об отправке в данный регион Китаем рекордного за последние месяцы числа боевых самолётов в количестве 32 единиц. Все военно-воздушные суда уже пересекли срединную линию в Тайваньском проливе. Поводом для подобных действий со стороны Пекина стал недавний визит на остров американских и канадских законодателей.

Как уже ранее заявлял официальный представитель китайского оборонного ведомства Тань Кэфэй, официальный Вашингтон лишь делает хуже тем, что продаёт оружие Тайбэю. В этой связи, Пекин призывает американское руководство не только воздержаться от поставок оружия тайваньским властям, но и прекратить любое военное сотрудничество с ними.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
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