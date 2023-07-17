Москва готова организовать трехстороннюю встречу глав МИД по проблеме Карабаха

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - МИД РФ заявил о готовности Москвы в ближайшее время организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России для обсуждения проблемы карабахского урегулирования и согласования мирного договора.

В заявлении МИД РФ, распространенном в субботу, говорится, что в октябре 2022 г. и мае 2023 г. на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

"Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента", - отмечается в заявлении МИД РФ.

В нем говорится, что "в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности".

"Неотъемлемой частью данного соглашения должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы", - сказано в заявлении МИД РФ.

В нем говорится, что российская сторона готова "в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа".