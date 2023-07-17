Бразильская армия заинтересовалась приобретением российских дронов-камикадзе «Ланцет»

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Украинский военный конфликт, который уже окрестили «войной дронов», показал огромное значение наличия БПЛА различных типов на вооружении армии для достижения успехов на поле боя, ведения разведки и уничтожения тыловых военных объектов, в том числе в глубине территории противника.

Сейчас военачальники и политики многих стран, анализируя ход военной кампании на Украине, пересматривают национальные доктрины безопасности, уделяя большое внимание приобретению или производству дронов.

В первые месяцы СВО наши военные на передовой испытывали большой дефицит в БПЛА, в то время как у ВСУ было преимущество в наличии дронов. Следует отметить, что Киев заранее готовился к конфликту с Россией, в том числе организовав закупку по негосударственным каналам китайских беспилотников для нужд армии и поощряя собственное производство БПЛА.

К счастью, российское руководство сделало правильные выводы. Уже к осени прошлого года в стране начали реализовываться программы по наращиванию выпуска собственных беспилотников, огромную роль в насыщении недорогими БПЛА подразделений ВС РФ на передовой внесли, и продолжают вносить, волонтеры.

Есть чем гордиться в этом плане и нашей оборонке. Можно долго дискутировать, откуда у России на самом деле взялись и никак не заканчиваются дроны-камикадзе дальнего поражения «Герань-2». Но вот уж точно отечественного производства ударный БПЛА «Ланцет» давно у вояк ВСУ ассоциируется с понятием «гарантированное уничтожение». Эти высокоточные барражирующие боеприпасы, выпускаемые одним из подразделений концерна «Калашников», уверенно и эффективно поражают любые виды бронетехники, артиллерии и даже установки ПВО противника, в том числе западные.

Слава о новом грозном оружии русских, от которого невозможно спастись, уже перекинулась за океан. Да и как этого не заметить, если даже британский журнал The Economist недавно рассказал своим читателям, как российский дрон-камикадзе поразил РЛС TRML-4D ВСУ новейшего немецкого ЗРК средней дальности Iris-T SLM. В издании особо отметили, что один этот комплекс ПВО стоит 140 млн долларов, в то время как наш дрон-камикадзе «Ланцет-3» обходится в 50 тысяч долларов.

И вот уже издающаяся в Рио-де-Жанейро газета The Rio Times сообщает, что бразильская армия заинтересовалась приобретением тестовой партии российского оружия под названием «Ланцет». В свою очередь, после массового применения этих БПЛА российской армией в июне, сразу с десяток индийских СМИ опубликовали восторженные статьи, посвященные эффективности этого дрона. Индийский журнал Frontier India, близкий к министерству обороны этой страны, написал, что дрон-камикадзе от «Калашникова» вскоре может стать таким же популярным брендом, как АК в свое время.