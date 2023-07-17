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ТАСС

Минобороны РФ сообщило о завершении весеннего призыва

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Источник изображения: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

По данным ведомства, в ВС России и другие воинские формирования для прохождения срочной службы призваны и направлены 147 тыс. человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Весенний призыв граждан на военную службу в России завершен, в Вооруженные силы (ВС) РФ и другие воинские формирования для прохождения срочной службы призваны и направлены 147 тыс. человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2023 года №220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ и другие воинские формирования призваны и направлены 147 тыс. человек", - сказали в оборонном ведомстве.

Призывные комиссии начали работу с 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов российских субъектов в войска (силы) начались с 20 апреля.

По данным ведомства, как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора. Призывники перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, несессерами.

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации, девять воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты - около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта. Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации была организована система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях и работа "прямых телефонных линий" Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило более 1,5 тыс. звонков.

При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва, а также дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. 

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