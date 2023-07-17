Залужный огласил весь список условий для победы над Россией

Если бы все зависело от Залужного, он бы тогда сражался с превосходством в воздухе, запускал ракеты по русским и бил по территории России, пишет WP. Однако суровая реальность выглядит совсем иначе. Военком ВСУ поделился, как обстоят дела на самом деле.

КИЕВ, Украина.

Кадровый военный, генерал Валерий Залужный давно столкнулся с тремя вопросами: готов ли я умереть? Готов ли я убивать? Готов ли я посылать людей на смерть и убийство?

Теперь, в условиях противостояния российской армии, превосходящей ВСУ по численности и оснащенности, главнокомандующий Украины задается новым вопросом: как уменьшить количество жертв? Каждое утро он начинает с того, что узнает, сколько солдат было убито и ранено при выполнении приказов, отданных им накануне. Иногда он обнаруживает у себя в телефоне контакты, которых уже нет в живых. Он отказывается их удалять.

По словам Залужного, он оставил скорбь на потом. Если сейчас предаться скорби, это отвлечет его от важной работы. Но ему украинцы доверяют свою безопасность, а западные партнеры — миллиарды на помощь в обеспечении безопасности. И те, и другие ожидают от него успехов на полях сражений.

Но если бы все зависело только от Залужного, он бы действовал совсем по-другому. Он воевал бы с превосходством в воздухе. Он выпустил бы как минимум столько же снарядов, сколько русские выпускают по его войскам. И у него были бы крылатые ракеты, не уступающие российским. Но в реальности современные истребители, такие как F-16 американского производства, появятся лишь в следующем году. Снабжение Украины боеприпасами ограничено. Зачастую бывает, что россияне за день настреливают в три раза больше.

А западные союзники, опасаясь эскалации конфликта с Россией, ставят условие для предоставления ракет большей дальности и прочих материальных средств: все они не могут быть использованы для нанесения ударов по территории России.

Поэтому, по словам Залужного, он использует украинское оружие для частых ударов через границу, которую Киев официально так и не признает своей.

"Почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что мне делать на вражеской территории, чтобы спасти свой народ?" Недавно Залужный рассказал об этом в интервью газете The Washington Post. "По какой-то причине я должен думать о том, что мне там ничего нельзя делать. Почему? Потому что [президент России Владимир] Путин может применить ядерное оружие? Погибшим детям уже все равно.

"Это наша проблема, и нам решать, как уничтожить врага. В условиях войны можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся применять свое оружие, мы будем убивать своим. Но ровно столько, сколько необходимо".

Перед Залужным и его силами стоят серьезные задачи. Даже после того, как он организовал ряд военных достижений — оборону, вынудившую русских отступить из-под Киева, а также контрнаступление, изгнавшее войска из северо-восточной части Харьковской области и южного областного центра Херсона в прошлом году, — значительная территория на юго-востоке Украины (примерно пятая часть страны) остается под контролем российской армии.

Для проведения контрнаступления с целью вернуть эти земли, нанести поражение России и минимизировать потери со стороны Украины, нужны ресурсы, которые, по словам Залужного, пока отсутствуют. Западные официальные лица заявляли, что у Украины достаточно средств для достижения успеха, однако Залужный резко раскритиковал своих коллег, утверждающих, что Киеву не нужны F-16. Сами они никогда не стали бы так воевать, сказал он в интервью.

Несмотря на критику медленного продвижения контрнаступления, Залужный остается популярной, хотя и несколько парадоксальной фигурой на Украине. Он стремился стать движущей силой перемен, ликвидируя наследие советской эпохи и трансформируя армию в западную структуру по образу и подобию НАТО. Вне поля боя, на стенах по всей стране красуется улыбающееся лицо 50-летнего военного с рукой, показывающей жест мира. На бронежилете у него нашивка с изображением малыша Йоды, а на задней части шлема — нашивка с изображением мультяшных котов, держащих оружие.

Но за кулисами его ждут заботы и ответственность.

"У меня часто спрашивают как я все это выдерживаю", — сказал Залужный.

"Я должен был смириться с этим", — добавил он. "Каждый день кто-то погибает. Каждый день — это покалеченные и пропавшие без вести. Это слезы".

Советской армии больше нет

За семь месяцев до того, как колонны российских танков прошли по северной, южной и восточной границам Украины, Залужный задумывался о переходе к гражданской жизни.

Но армия — это все, что он знал. Он родился, когда его отец служил в гарнизоне на севере страны, и впоследствии учился в военной академии. Когда Зеленский позвонил и предложил Залужному занять высший пост в вооруженных силах Украины, Залужный сразу отбросил мысль об отставке.

Одним из первых дел, которые он сделал, был ремонт нового офиса. Залужный всегда испытывал чувство неприязни, когда его вызывали туда предыдущие командиры. Та обстановка напоминала ему о том, что он больше всего презирал в наследии советской армии: "Любой командир, занимая должность, фактически становился феодалом над своими подчиненными", — отметил он. И именно это он хотел изменить в вооруженных силах Украины.

"Здесь стены были пропитаны этим советским духом", — отметил Залужный. "Когда я приходил сюда, сразу возникало ощущение, что было вообще ошибкой родиться и быть здесь".

В здании Главного управления Генерального штаба, построенном в XIX веке, кабинет Залужного сегодня стоит особняком — простой и современный, с большой книжной полкой, где Залужный хранит свою коллекцию, в том числе книгу председателя КНР Си Цзиньпина "Управление Китаем".

Изменения были сделаны не для красоты, а для того, чтобы место и находящийся на нем человек стали более доступными. По словам Залужного, вместо того, чтобы править "железным кулаком", он часто спрашивает мнения — и не только среди своего генеральского окружения. Даже сейчас солдаты, находящиеся на передовой, зачастую могут связаться напрямую с Залужным через соцсети.

Результаты попытки Залужного изменить культуру можно увидеть и на поле боя. Благодаря годам обучения и углубления связей с силами НАТО в этом конфликте, украинские войска демонстрируют больше проворства, чем силы России. Командиры низшего звена на местах часто чувствуют себя вправе быстро принимать самостоятельные решения, а не обращаться каждый раз к вышестоящим офицерам, что было характерно для советского менталитета.

"Многие страны ошибочно полагали, что это будет война между большой советской армией и маленькой советской армией, — сказал министр обороны Украины Алексей Резников. — Именно поэтому нам говорили, что Киев падет через три дня, а Украина — через три недели. Но это уже не советская армия".

Узнав, что Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года, Резников прибыл в офис Залужного и увидел генерала стоящим над большими картами и отвечающим на звонки сразу по нескольким телефонам. По словам Резникова, Залужный получал информацию с поля боя, а затем отвечал короткими приказами. Однако Залужный часто сопровождал свои приказы каким-нибудь ласковым словом, называя своего подчиненного "красавцем" или "молодцом".

"Это человечность, — пояснил Резников. — Парень в генеральской форме, но его человечность делает его особенным".

По словам Залужного, армия по-прежнему требует строгого порядка и дисциплины. Он может быть суровым и требовательным, но "я не издеваюсь над людьми, не притесняю их, не унижаю".

Процесс отказа вооруженных сил Украины от советского наследия далеко не закончен. По словам Залужного, в армии еще многое необходимо менять. И с приходом нового поколения произойдут большие перемены — Залужный с гордостью отметил, что его солдаты знают английский и довольно начитаны. "Жаль, что мы их теряем", — добавил он.

После борьбы с внутренним советским идеологическим врагом Залужный теперь сталкивается с внешним врагом, восхваляющим то самое наследие, которое генерал хотел искоренить. Но он по-прежнему уважает доктрину своего противника. Он жадно прочитал все, что когда-либо писал главнокомандующий российскими войсками генерал Валерий Герасимов, назвав это "очень и очень интересным" и посетовав на то, что последнее время тот ничего не публикует.

"Он враг, но враг очень умный, — сказал Залужный. — Умный, а потому и хитрый. Он все еще силен. Поэтому нужно уважать его, но при этом искать способы его убить. Потому что это единственный способ победить".

Что будет после победы

За несколько лет до того, как Залужный получил возможность начать строить украинскую армию в соответствии со своим видением, несколько часов в тюремной камере раскрыли ему глаза на устройство этого мира.

Это случилось в 2019 году. Будучи одним из высших военных командиров Украины, руководивших кампанией киевских сил против пророссийских ополченцев на востоке Украины, Залужный отправился в Брюссель на встречу с коллегами из НАТО.

По его словам, как только он вышел из самолета, его окружили сотрудники органов обеспечения правопорядка. Они направили на него оружие, приказали ему лечь лицом вниз и надели на него наручники. Залужный рассказал, что ему хватило роуминговых минут на телефоне, чтобы позвонить послу Украины в НАТО, который в конечном счете помог добиться его освобождения.

Российские власти поместили имя Залужного в список разыскиваемых Интерполом без его ведома — это стандартная практика, из-за которой некоторые другие украинские командиры тоже ненадолго попадали за решетку. И Залужный злился на себя за то, что в той ситуации он не знал, какие у него есть права и как нужно было действовать.

"У меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я военный преступник и, скорее всего, им останусь, — признался Залужный. — Поэтому я решил, что должен изучать международные отношения и международное право".

Тот короткий эпизод вдохновил его на получение степени магистра, которую ему вручили в декабре 2020 года. Он использует ее в своей нынешней работе, которая требует от него не только быть грамотным военным стратегом, но и регулярно принимать во внимание различные геополитические факторы, такие как страх и нежелание союзников пересекать красные линии России, — в том числе предоставить Украине ракеты большей дальности или современные истребители.

Залужный не стесняется заявлять о своем желании вернуть Крым, который перешел к России в 2014 году. Однако некоторые западные чиновники встревожены тем, какой может оказаться реакция Путина в том случае, если украинские войска достигнут территории полуострова. "Как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать, никто меня не остановит", — сказал Залужный.

Те фигуральные наручники, которые Запад надел на вооруженные силы Украины, заставляют Залужного все больше задумываться о будущем своей страны — о том, что будет после этого контрнаступления и после окончания конфликта. Он также думает о том, как сделать страну настолько сильной, чтобы больше никто не осмелился напасть на нее. Для достижения этой цели необходимо самостоятельно производить оружие, а не полагаться на помощь, которую могут оказать другие страны.

Он посетовал, что Украина зависит от других стран в вопросе поставок боеприпасов и что партнеры изо всех сил стараются удовлетворить спрос. По словам Залужного, чем больше снарядов сможет выпускать Украина, сковывая российские силы, тем меньше потерь она понесет. Но что будет, если дефицит драгоценных ресурсов продолжит усугубляться по мере затягивания конфликта?

"Я задаюсь этим вопросом с марта прошлого года. И я спрашиваю не только себя. Я задаю этот вопрос всем, кому только могу", — сказал Залужный.

Образ крепкой Украины — это то, что заставляет его постоянно возвращаться мыслями к вопросу о его собственном будущем после окончания конфликта. Возможно, он на какое-то время уйдет в отпуск. "Но, как говорит моя жена: “Ладно три дня — а дальше что?”", — засмеялся он. Возможно, он напишет книгу. Ему хотелось бы попутешествовать, однако инцидент в аэропорту Брюсселя усмиряет его энтузиазм.

Но Залужный уверен, что даже после окончания конфликта он будет занят. Его концепция победы не ограничивается лишь восстановлением территориальной целостности Украины.

"Победа будет тогда, когда у нас появится армия — возможно, даже довольно внушительная, — способная гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках, чтобы они росли с уверенностью в том, что подобного больше не случится, — объяснил Залужный. — Это огромный объем работы. И эту работу необходимо начать уже сейчас".

Автор статьи: Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan)